'Vis a Vis': las claves de su regreso

EP / Madrid Las presas más famosas de la televisión están de vuelta. El 23 de abril se estrena la tercera temporada de 'Vis a Vis', y esta vez de la mano de Fox, que dos años después ha recuperado la trama con más drama y acción que nunca. Si bien es cierto que los nuevos capítulos continúan la historia original, no serán pocas las dificultades que se sumen a todos los frentes que quedaron abiertos.

Al igual que las dos entregas anteriores, Iván Escobar se ocupa del guión principal y de la producción ejecutiva de 'Vis a Vis'. En la tercera temporada apuesta por la diversidad, con personajes de distintas edades, etnias, físicos y condiciones sociales, entre las que encontramos también a las protagonistas de las ediciones anteriores.

Estas son las 10 claves más importantes para comprender y retomar la serie en su tercera temporada:

1. Traslado a Cruz del Norte

Como consecuencia de la falta de espacio en Cruz del Sur, escenario principal de las dos primeras temporadas, un grupo de presas son trasladadas al que será su nuevo, aunque no muy acogedor, hogar. Entre ellas están Macarena (Maggie Civantos), Rizos (Berta Vázquez), Saray (Alba Flores), Anabel (Inma Cuevas), Sole (María Isabel Díaz), Tere (Marta Aledo), Antonia (Laura Baena) y como no, Zulema (Najwa Nimri).

#VisAVisEnFOX | "Bienvenidas a Cruz Del Norte." No estoy aún preparado para lo que viene... ?? ?? ?? El Lunes 23 de Abril a las 22:20 arranca el ESTRENO de la 3ra Temporada de #VisAVis. ?? ?? ¡Zulema (@Najwa_Nimri) vuelve! ?? ?? ? pic.twitter.com/5ba8nltDoh — Eduardo Real Nieves (@edu_rnieves) 17 de abril de 2018

2. Los roles han cambiado

Ya lo avisaba Zulema en el tráiler: "Cuando una entra en una cárcel nueva, no se enfrenta a las que están en la cúspide de la cadena alimenticia". Y es que ahora los roles han cambiado. Macarena y compañía contaban con una labrada reputación entre sus compañeras que ahora ya no les sirve de nada. Un grupo de presas orientales controlan el módulo 3, y no son las únicas que se interpondrán en su camino. Será por tanto el objetivo principal de las protagonistas, adaptarse al nuevo ambiente y aprender de nuevo a sobrevivir.

3. Macarena aprende de los errores

El principal objetivo de Macarena durante las dos primeras temporadas, fue salir de la cárcel a toda costa. La clave estuvo en el dinero que una antigua presa había dejado estratégicamente escondido, y del que conocía la localización. No fue fácil, e incuso sus padres murieron intentando conseguirlo. Fabio, el vigilante de Cruz del Sur que la protegía y apoyaba, la traicionó, y después de todo terminó entregando el dinero a la policía.

Ahora Macarena ya no es la tímida contable a la que su jefe engañó y que no merecía estar entre rejas. Ahora es una de las presas más peligrosas, que no dudará en pisar a sus enemigas para lograr el respeto que la permita sobrevivir el tiempo que le quede encerrada.

4. Zulema está de vuelta

El rol de enemiga peligrosa siempre ha estado en manos de Zulema, aunque su carisma y peculiar simpatía conquistó desde el primer momento a la Marea Amarilla. El final de la segunda temporada no la dejó en muy buen lugar, y es que tras pactar su libertad con el Inspector Castillo, Macarena se ocupo de que el "escorpión" de la cárcel no volviera a ver la luz, pero no triunfó yla dejó en coma. Como ya adelantó Fox, Zulema está de vuelta y con sed de venganza.

5. ¿Rivalidad o estrategia?

El primer capítulo de la tercera temporada de 'Vis a Vis', muestra el tan esperado reencuentro entre Zulema y Macarena. Una cara a cara que envuelve al espectador en una sensación incómoda y violenta cuya resolución no parece vaya a tener final feliz. "Reza para que me estalle el corazón, porque te voy a matar", fueron las últimas palabras de Zulema, que ahora regresa con ganas de hacer justicia. En cualquier caso, parece que la funcionaria de prisiones Altagracia no tiene intención de ponérselo fácil a ninguna, y las obligará a compartir el mismo destino.

6. Sole y Anabel, enfrentadas

Con el permiso de Zulema, se puede considerar a Anabel como uno de los personajes más perversos de las dos primeras temporadas. En una alianza estratégica, consiguió que Sole ejerciera de su tesorera, y guardara en la biblioteca todo el dinero que conseguía con el tráfico de drogas y prostitución. Después de que Macarena descubriera su localización y se hiciera con su banda, Anabel se quedó sola, y se vengó consiguiendo que mataran al marido de Sole, con el que se casó en la cárcel. Ahora las heridas siguen abiertas, y la tensión a flor de piel.

7. Una nueva presa en el punto de mira

Ruth Díaz se suma al reparto de 'Vis a Vis' como Mercedes Carrillo, una ex concejala de urbanismo presa por corrupción, que se encuentra a punto de conseguir el tercer grado, y por ello pasa a estar en el punto de mira. En cierto sentido su figura inocente y tímida recuerda a los inicios de Macarena, aunque está por ver si también conseguirá plantar cara y evitar que abusen de ella.

8. Saray embarazada

Saray, el alma de la fiesta de la cárcel pero de armas tomar. Concluyó la segunda temporada con la noticia de su embarazo, pero aunque todos -incluída ella- creen que el padre es su marido, con quien su familia la emparejó obligada, no es así. Durante una de sus estancias en aislamiento, el doctor Sandoval abusó de ella como solía hacer con las presas, y todo apunta a que se le fue de las manos.

9. Nuevas incorporaciones al reparto

Bajo la dirección de Jesús Colmenar, se suman caras nuevas al reparto. Entre ellos Luis Calleja (Frutos), que interpreta a un funcionario de prisiones muy centrado en el orden, Adriana Paz (Altagracia) como jefa de módulo o Itziar Castro, nominada al Goya como mejor actriz relevación por su interpretación en 'Pieles'. También estará Abril Zamora, que interpretará a Luna, una drogadicta que simboliza el positivismo dentro del ambiente depresivo y violento de la cárcel.

10. Cambio de formato

Se acabaron los capítulos de hora y media. Como aseguró David Pérez, Director General de Fox España durante el primer encuentro con la prensa para promocionar la serie, ahora tendrán una duración de cincuenta minutos. Esto es así, según dijo, para adaptar la serie a los formatos europeos, eliminar tramas innecesarias y centrarse en lo importante.