Una actriz de 'Juego de tronos' denuncia el secuestro de su bebé

C. G. La actriz de 'Juego de tronos' Josephine Gillan ha pedido ayuda para recuperar a su bebé. La intérprete, que dio vida a la prostituta Marei en la aclamada serie de la HBO, ha denunciado que los servicios sociales de Israel se llevaron a su hija de casi ocho meses el pasado 4 de agosto.

Josephine Gillan ha dado a conocer los hechos a través de su cuenta de Twitter, donde también ha anunciado que está recaudando dinero para recuperar a su hija, de la que desconoce su paradero.

Todo ocurrió cuando una amiga de Gillan se había quedado cuidando de la niña, ya que la actriz de 'Juego de tronos' se encontraba en tratamiento por su depresión postparto. A las doce y media de la noche los servicios sociales israelíes entraron en la vivienda de la mujer y se llevaron a la niña.

Absolutely heartbreaking! ???? My baby being kidnapped in the middle of the night by #israeli #socialservices And I have no idea where she is!! #IsraeliCrimes #sowrong #iwantmybabyback ?????? distressing and disturbing to watch for those with a heart ?? pic.twitter.com/k1rBaUwmgk