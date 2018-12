'The Big Bang Theory' recupera a un personaje para su última temporada

EP 'The Big Bang Theory' ha traído varios matrimonios en sus últimas temporadas, y ahora otro de sus personajes ha pasado por el altar. En la duodécima entrega, Brian Thomas Smith volverá a interpretar a Zack, ex marido de Penny, quien vendrá acompañado de su nueva esposa, Marissa, a quien dará vida Lindsey Kraft, quien se unirá al reparto como habitual.

Según TVLine, Kraft aparecerá en varios episodios, el primero de los cuales se emitirá el 10 de enero. Según la sinopsis oficial del capítulo, "Zack y su esposa quieren un bebé, pero cuando descubren que Zack es estéril, pedirán ayuda a Leonard".

El creador de la serie Chuck Lorre comentó recientemente en una entrevista a Deadline que el equipo ha discutido el final de la comedia y que ya tiene una idea general de lo que ocurrirá en el desenlace. "En estos días hay mucha melancolía de fondo en todo momento", dijo Lorre. "Ha sido un proyecto de 12 años que ha sido realmente una alegría. Va a ser muy, muy triste dejarlo ir ".

Un sentimiento parecido transmitió Kunal Nayyar, Raj en la ficción. "Todavía estoy tratando de procesarlo todo porque ha sido una parte tan importante de mi vida, obviamente", apuntó. "Me ha dado todas las bendiciones del mundo. Pero en este momento, estoy concentrado en el trabajo", añadió el actor.

La ficción tendrá que resolver algunas cuestiones antes de su final en mayo, entre ellas la paternidad de Sheldon y Amy. "Un bebé me sorprendería. Por lo tanto, quizás haya un bebé", dijo Jim Parsons, aunque rápidamente se retractó. "No, definitivamente no lo creo. Amy tendría que estar embarazada en éste momento, así que no creo que vayan a tener un hijo. Al menos no de momento", sentenció.

'The Big Bang Theory' sigue siendo una de las series más populares de la televisión: la undécima temporada alcanzó una media de casi 19 millones de espectadores y fue la segunda serie más vista de la temporada pasada, detrás de 'Roseanne'. Además, la ficción obtuvo la segunda mejor calificación entre el público adulto de entre 18 a 49 años, solo superada por 'This Is Us'.