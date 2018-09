'The Big Bang Theory': así han cambiado los personajes

Así han cambiado los personajes de 'The Big Bang Theory'. Archivo

G.T Durante doce temporadas no solo hemos seguido sus entresijos y sus aventuras; también hemos presenciado su cambio físico y el efecto del paso del tiempo en los actores de la popular serie 'The Big Bang Theory'. Aunque si hay que ser fieles a la verdad, algunos de sus protagonistas parecen o haber hecho un pacto con el diablo, o haberse bebido el elixir de la eterna juventud.

Antes de que esta popular serie de la CBS llegue a su final queremos recordar cómo han cambiado sus principales personajes y los proyectos que tienen entre manos una vez se despidan de la sitcom que les ha promocionado mundialmente.

Sheldon Cooper



Foto: CBS/EFE

Cuando Jim Parsons, Sheldon Cooper, empezó en 'The Big Bang Theory' tenía 34 años; ahora tiene 45. A pesar de que ya había participado en otras series y películas, fue el papel del físico astuto el que le proporcionó la fama internacional de la que hoy goza.

Interpretar a Sheldon le ha reportado cuatro Premios Emmy a mejor actor protagonista de comedia y un Globo de oro. Su perfecta representación del personaje quizás juegue en contra de Parsons a quien le será sumamente complicado dejar de ser el físico teórico rarito.

No obstante, el actor ya tiene una nueva serie con la que pretende borrar cualquier huella de Cooper. Se trata de 'The Inn Crowd', una producción que será emitida por NBC y contará la historia de una pareja homosexual que habita en un pequeño pueblo de Virginia donde decidieron abrir un motel.

Sea como sea, tras doce temporadas de risas y peculiaridades, Sheldon no ha cambiado un ápice, permanece inmutable al paso de los años.

Leonard Hofstadter



Foto: CBS/Gage Skidmore (Wikipedia)

No se puede concebir a Sheldon Cooper sin su fiel amigo, Leonard Hofstader. Aunque, aparentemente, el tiempo tampoco parece haber pasado para el personaje, su imagen en la vida real, como Johnny Galecki, difiere mucho a la del físico bonachón.

Fan de los cómics y los videojuegos, Leonard logró tras muchas idas y venidas conquistar a su vecina Penny. Y a pesar de enamorar a la chica popular por la que todo el mundo suspira, Leonard se ha mantenido fiel a su estilo: camisetas superpuestas con dibujos, pantalones de pana, gafas de pasta...

Johnny Galecki fue el productor ejecutivo de la comedia 'Living Biblically' que emitió este año la CBS, pero tras una temporada ha sido cancelada.

Penny



Foto: CBS/ REUTERS

El trío estrella de ´The Big Bang Theory´ se completa con Penny, interpretada por Kaley Cuoco. A pesar de llevar toda la vida entre cámaras (su primer papel lo hizo con 7 años) debe su éxito internacional al personaje de la vecina de los físicos frikis.

Durante su trabajo en la famosa producción, Kaley ha participado en algunos proyectos cinematográficos, pero en ninguna serie. Su personaje ha sido uno de los que más se ha alterado tanto física como psicológicamente: cambios de look, diferentes peinados, incluso ciertos retoques, obras del bisturí, que ella misma ha admitido (pecho, nariz, bótox...). Con 32 años, la actriz no ha perdido la dulzura de su rostro que enamoró a Leonard en la serie.

Ahora que Kaley volverá a tener la agenda vacía, quizás retome más seriamente uno de sus grandes hobbies: jugar al tenis. La actriz llegó a ocupar el puesto 54 de California.

Howard Wolowitz



Foto: CBS/Instagram

Simon Helberg –Howard en 'The Big Bang Theory'– guarda ciertas coincidencias con su personaje, como por ejemplo su religión o su gran sentido del humor. El actor y cómico, de origen judío, interpretó una gran cantidad de papeles en diferentes series de televisión pero la gallina de los huevos de oro fue, como para el resto del reparto, la mítica sitcom.

En la serie, Howard ha permanecido bastante inalterable físicamente: el corte de su pelo al estilo casco, junto a la ropa ceñida y las grandes hebillas del cinturón marcan su particular estilo. Sin embargo, en la vida real el actor de 37 años lleva un peinado muy diferente, que despeja su frente y le da un aire más adulto.

El intérprete que ha dado vida a Howard Wolowitz tiene entre manos producir otra comedia: 'Need to know', una ficción ambientada en la CIA estadounidense.

Rajesh Koothrappali



Foto: CBS/Instagram

Kunal Nayyar empezó a interpretar a Rajesh Ramayan Koothrappali con 27 años, y muy poca experiencia en el bolsillo. Tras doce temporadas, el actor inglés de origen indio se ha convertido en una gran estrella y su carrera ha despegado con fuerza: ha participado en varias películas y alguna que otra serie.

Pasada una década en televisión, Kunal ha logrado dejar atrás su cara de joven imberbe para aparentar la edad que realmente tiene (37).

Por ahora no ha trascendido los planes de Nayyar; lo que sí se ha sabido es que el intérprete que da vida a Raj vino a Ibiza este verano para pasar unos días, desconectar y divertirse.