Primeras imágenes de Úrsula Corberó y Miguel Ángel Silvestre rodando 'La casa de papel'

EFE | Lisboa Los actores españoles Úrsula Corberó y Miguel Ángel Silvestre forman parte del equipo que rueda en estos días en Lisboa escenas de la quinta y última temporada de 'La Casa de Papel'.

Corberó, Tokio en la popular serie, y Silvestre han grabado en Bica y en el Barrio Alto, en el corazón de Lisboa, y, aunque la zona estaba acordonada y cerrada al tránsito, decenas de seguidores de 'La Casa de Papel' han compartido fotos de los actores en las redes sociales.

????????: Úrsula Corberó yesterday on set of the fifth and final season of #LaCasaDePapel w/ Miguel Ángel Silvestre. pic.twitter.com/ZCQ2uezqBf