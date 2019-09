Paula Echevarría: "Con 'Velvet' me han pedido más fotos en Times Square que en la Puerta del Sol"

EP / Madrid Paula Echevarría vive un momento muy dulce junto a su hija, su novio Miguel Torres y en lo profesional, donde combina su faceta de actriz con la de ser imagen de diferentes marcas.

Aprovechando este buen momento, entrevistamos a Paula Echevarría sobre sus proyectos más recientes.

- ¿Te gustaría cruzar el charco?

Hoy en día no hace falta, ya está todo. Para mí lo mejor que nos han traído todas las plataformas digitales, además de la variedad, es que ha mejorado la calidad de la ficción en general a nivel mundial y que ya no hay que cruzar el charco. Yo con Velvet te puedo decir que me han pedido más fotos en Times Square que en la Puerta del Sol. Hay un montón de actores que estoy conociendo a través de todas las series que llegan de México, Colombia... Es un avance muy grande para todos en general, para el que lo hace y para el que lo ve.

- En lo personal, ¿Miguel qué proyectos tiene?

Miguel ahora mismo acaba de terminar, es la primera vez en su vida que está de vacaciones un poco más de lo normal, es verdad que ha vuelto a televisión a comentar partidos pero es un tío que no para nunca. Él siempre está haciendo cosas, es súper curioso, si lo tengo que definir de una manera, es muy curioso y eso hace que siempre quiera estar aprendiendo cosas. Eso me parece muy bueno y, además, cocina de maravilla.

- ¿Cocina en casa?

Todo el rato, desde que me fui de casa de mi madre, no había vuelto a estar tan bien alimentada.