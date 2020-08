Luz Noceda, el primer personaje bisexual de Disney

M.G. A pesar de que algunos sectores conservadores de la sociedad quieren mantener sus valores inalterados, la diversidad sexual sigue abriéndose paso en las series de animación infantil. El último avance ha llegado de la mano de Disney Channel, que finalmente ha accedido a incluir a su primer personaje bisexual en la serie 'The Owl House'.

Estrenada el pasado mes de enero, la ficción narra la historia de una adolescente de 14 años que emprende un viaje a otro mundo para convertirse en bruja. Aunque en los primeros capítulos queda claro que Luz Noceda, la protagonista, se siente atraída por los hombres, en los dos episodios más recientes se explora una relación entre Luz y el personaje femenino recurrente Amity.

Impensable en una empresa como Disney, muy reticente a este tipo de representaciones, muchos espectadores escribieron a la autora de la serie, Dana Terrance. La creadora de 'The Owl House' confirmó en Twitter que, efectivamemte, Luz Noceda es bisexual, un detalle que, a tenor de lo expresado por ella misma, no fue del todo bien recibido en Disney.

"En el desarrollo fui muy abierta a poner niños queer en el elenco principal. Soy una mentirosa horrible, así que meterlo a escondidas hubiera sido difícil. Cuando nos dieron luz verde, ciertos líderes de Disney me dijeron que no podía representar ninguna forma de relación bi o gay en el canal", ha asegurado Terrance, que igualmente ha reconocido que su propuesta acabó siendo aceptada por el actual equipo directivo: "¡Soy bi! Quiero escribir un personaje bisexual, maldita sea. Afortunadamente, mi terquedad dio sus frutos y ahora estoy muy apoyada por el liderazgo actual de Disney".

I'm bi! I want to write a bi character, dammit! Luckily my stubbornness paid off and now I am VERY supported by current Disney leadership. (Thank you @NashRiskin and team!) Not to mention the amazingness of this crew.