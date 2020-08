Lío entre 'Embrujadas': "Eres un maldito fraude"

EP / Madrid 'Embrujadas' terminó en 2006 pero el mal recuerdo de Rose McGowan de la serie parece que permanece. La actriz ha cargado contra su compañera Alyssa Milano, a la que ha acusado de tener una actitud "tóxica" en el rodaje y de ser "un maldito fraude".

Las actrices se enfrentaron en redes sociales después de que McGowan criticara al Partido Demócrata. Su compañera respondió enumerando algunos de los logros de la formación política en los últimos años. "Para Rose y cualquiera que diga las mismas tonterías de que los demócratas no ayudan a la gente, vuestras mentiras harán daño a personas menos privilegiadas que vosotros. Es el tipo de cosas que haría un verdadero fraude. Miles de personas mueren al día pero tú sigues con tu hiperbólica atención en busca de tuits", publicó Milano.

A raíz de esta publicación, McGowan decidió contestar. "Robaste el #MeToo (una herramienta de comunicación brillante, no un movimiento) de Tarana. Te apoderaste de mi movimiento, el Cultural Reset, por fama, celosa de mí por delatar a mi violador. Ganaste 250.000 por semana en Embrujadas", escribió. "Lanzaste un ataque al equipo, gritando: '¡No me pagan lo suficiente por hacer esta mierda!'. Comportamiento espantoso a diario. Lloré cada vez que renovamos porque hiciste ese set tóxico. Ahora deja de agarrarte a mis faldones, maldito fraude", agregó.

Tras la acalorada discusión, McGowan retuiteó una captura de pantalla para demostrar que Milano la había bloqueado.

El enfrentamiento entre ambas artistas se remonta a 2018. En una entrevista con Nightline McGowan habló sobre el #MeToo y el papel de Milano en el movimiento. "No me gusta. Creo que ella es una mentirosa", afirmó. Ese mismo año lanzó sus memorias, tituladas Brave, en las que reveló que su relación con Milano y Holly Marie Combs se limitaba a su trabajo en Embrujadas y que no eran amigas tras las cámaras.