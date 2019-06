Estas son las mejores series a las que engancharte en julio

Los autores del ‘mayor atraco de la historia’, encabezados por El Profesor, vuelven a la acción en la tercera parte de ‘La casa de papel’, la primera que produce Netflix, en un mes de julio en el que también regresa ‘Stranger Things’ y Movistar+ estrena una serie con un irreconocible Russell Crowe.

1.- ‘La voz más alta’, 1 de julio en Movistar+

Russell Crowe, calvo y con varios kilos de más, se transforma en Roger Ailes, el fundador del canal de noticias 24 horas Fox News, altavoz del partido republicano en Estados Unidos y referencia del voto conservador. Antes, Ailes trabajó como asesor de Nixon y Reagan y estuvo en el ojo del huracán por un escándalo sexual.

Basada en un libro de Gabriel Sherman escrito a partir de más de 600 entrevistas, esta serie de siete episodios de Showtime está dirigida por Tom McCarthy y cuenta en el reparto con Naomi Watts, Annabelle Wallis o Sienna Miller.

2.- ‘La casa de papel’, 19 de julio en Netflix

Estrenada en Antena 3, Netflix la convirtió en un fenómeno global y ahora presenta su primera temporada de producción propia, que es la tercera entrega de la serie creada por Álex Pina, con un reparto coral que encabezan Úrsula Corberó y Álvaro Morte y al que se incorporan rostros como Najwa Nimri, Rodrigo de la Serna o Hovik Keuchkerian.

Después de huir con el botín de la Fábrica de la Moneda, la banda de atracadores que lidera El Profesor vuelve a reunirse con el fin de rescatar a Río (Miguel Herrán). El único modo de lograrlo es llevar a cabo un nuevo atraco.

3.- ‘Stranger Things’, 4 de julio en Netflix

Se ha hecho esperar pero ya está aquí. Coincidiendo con el día de la Independencia de EEUU, los chicos de Hawkins vuelven, ya en plena adolescencia, en la tercera temporada ‘Stranger Things’, ocho nuevos episodios que transcurren en el verano de 1985.

Los 'tráilers' de la creación de los hermanos Duffer anticipan un clima de diversión estival, con piscinas, canciones ochenteras, campamentos de verano y fuegos artificiales, pero en medio de todo, viejas y nuevas amenazas sobrenaturales pondrán el toque tenebroso.

4.- ‘Gösta’, 1 de julio en HBO

Gösta es un psicólogo infantil de 28 años que consigue su primer trabajo en un pequeño pueblo rural. Quiere ser la persona más amable del mundo y ayudar a todos los que conozca, pero no siempre le sale bien.

Escrita y dirigida por el guionista y director sueco Lukas Moodysson, en su debut para la televisión, esta comedia con 12 episodios de media hora es la primera producción original nórdica de HBO Europe.

5.- ‘The Boys’, 26 de julio en Amazon Prime Video

Amazon ya tiene su propia serie de superhéroes. ‘The Boys’, basada en el cómic de Grath Ennis y Darick Robertson, promete buenas dosis de sexo, violencia e irreverencia. Su planteamiento es qué sucede cuando los superhéroes, populares como ‘celebrities’ e influyentes como políticos, abusan de sus poderes en lugar de utilizarlos para hacer el bien.

Una batalla entre la gente corriente y los superhéroes tiene lugar cuando The Boys se embarcan en una odisea para desvelar la verdad sobre Los Siete y la todopoderosa corporación multinacional que los maneja y oculta sus sucios secretos.

6.- ‘Orange is the new black’, 26 de julio en Movistar+

La más veterana de las series de producción propia de Netflix (Junto a 'House of cards' que ya terminó) dice adiós con esta séptima temporada de trece episodios que, como el resto de la serie, en España estrena en exclusiva Movistar+.

El destino de las reclusas de Litchfield vuelve a estar dividido. Piper y Sophia tratan de adaptarse a la vida fuera de la cárcel, mientras Taystee sigue cumpliendo cadena perpetua, Blanca ha sido enviada a un centro de deportación, Morello lidia con su recién estrenada maternidad y Gloria y el equipo de la cocina asumen nuevos cambios.

7.- ‘Divorce’, 1 de julio en HBO

Sarah Jessica Parker (Frances) y Thomas Haden Curch (Robert) retoman su papel de padres divorciados a raíz de una infidelidad de ella en la tercera temporada de ‘Divorce’ que promete nuevas dosis de drama y humor a partir de situaciones cotidianas.

Nuevas tramas que compaginan su faceta de padres separados con el mundo de las citas y las amistades: Robert se prepara para casarse otra vez pero no se lleva nada bien con el nuevo novio de Frances que también se ve en la necesidad dar refugio a su mejor amiga después de que su esposo haya perdido sus ahorros al entrar en prisión.

8.- ‘Legión’, 5 de julio en Fox

El creador de ‘Fargo’ Noah Hawley es el responsable de esta adaptación de los cómics de Marvel sobre David Haller, un mutante esquizofrénico que es hijo del Charles Xavier de los X-Men y al que da vida Dan Stevens (‘Downton Abbey’).

La serie, que se despide en su tercera temporada, huye de los clichés de las historias de superhéroes a base de imaginación, con tramas fragmentadas y toques de onirismo que la acercan más a un universo propio de David Lynch.

9.- ‘Pionero’, 7 julio en HBO

Es la primera producción original española que estrena HBO, un relato de no-ficción en cuatro capítulos sobre la vida de Jesús Gil. Polémico y carismático, el que fue alcalde de Marbella, empresario y presidente del Atlético de Madrid es descrito por personas de su entorno más cercano, familiares, amigos y políticos.

Enrich Bach y Justin Webster (‘Muerte en León’) son los creadores de esta miniserie que pone el foco en las huellas que ha dejado la figura de Gil en la sociedad contemporánea.