El monumental enfado de Antonio Resines ante una oficina de la Seguridad Social: "Me niegan el paso"

EP | Madrid Este miércoles 16 de septiembre Antonio Resines se plantó ante la puerta de una de las oficinas de la Seguridad Social para protestar contra el funcionamiento de la Administración del Estado y denunciar el colapso del sistema.

"Me han negado el paso y este edificio es público", manifiesta en un vídeo publicado por laSexta Nioticias en el que el actor cántabro protesta por la supuesta inacción de la Administración ya que la página web no funciona y nadie les coge el teléfono. "Me gustaría que alguien me contestase, porque toda esta gente que está aquí está esperando a que les den una cita, porque necesitan el dinero. Están esperando para diferentes gestiones", ha explicado.

El protagonista de 'La buena estrella' y 'Carreteras secundarias' ha asegurado que ha llamado varias veces a la Administración, como también ha intentado solicitar cita por Internet y en ninguno de los casos ha obtenido respuesta. "Mucha gente está esperando para cualquier tipo de prestación, jubilaciones, pensiones", ha exclamado, visiblemente molesto.

Pese a la denuncia de Resines, "la Seguridad Social ha asegurado que todas sus oficinas están abiertas y recalcan en que es imprescindible pedir cita previa", según explicaba el informativo del canal de Atresmedia.