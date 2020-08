El fichaje de Fran Rivera por 'Espejo Público', muy criticado en redes: "Al menos mientras está en la tele no tortura"

M.G. El próximo 1 de septiembre, 'Espejo Público' estrena su nueva temporada de la que ya se ha adelantado todas sus novedades, tanto de secciones como de colaboradores. Susanna Griso volverá a ponerse al frente del programa matinal, que contará con sus colaboradores habituales, como Óscar Castellanos, Patricia Escalona o Diego Revuelta entre otros. Sin embargo, el nombre que más ha llamado la atención ha sido el de Fran Rivera, que tendrá sección propia.

El torero, que ya ha participado en el formato en varias ocasiones, contará ahora con su propio espacio, que llevará por nombre 'Rivera y amigos'. Se trata de una sección en la que entrevistará a rostros conocidos en un tono distendido.

Su fichaje por 'Espejo Público' no ha sentado nada bien a los espectadores del programa, que lamentan que Rivera vaya a tener un peso importante dentro del formato.

Al menos mientras está en la tele no está torturando ni asesinando.

El "fichaje" de Fran Rivera por parte de @EspejoPublico para una sección de "entrevistas" es un tremendo NO, enserio fichan al "torero" habiendo periodistas de nivel buscando un buen curro, @susannagriso ? pic.twitter.com/IGz4Ssd4Ij

De verdad Fran Rivera entrevistador? Que preparación tiene ese señor para hacer entrevistas? Si no sabe ni hablar!! De verdad @antena3com os preguntáis por qué pierde audiencia el programa? Probad a poner gente que realmente sepa y tenga algo q aportar .

Fran Rivera entrevistador con su sección bien pagadita... y tú sudando para sacarte la carrera y el máster, por no hablar de los sueldos si consigues un trabajo... ¡joder, que no es ni buen comunicador!

A veces (muchas) me da vergüenza pertenecer a este sector #periodismo?