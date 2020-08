Cristina Pedroche, al ataque por un comentario sobre la estatura de Dabiz Muñoz: "Si no te escupe él, te escupo yo"

M.G. Cristina Pedroche se ha vuelto el blanco de todas las críticas. La colaboradora de 'Zapeando' protagonizó este jueves junto a Santi Alverú un incómodo momento que desconcertó a más de uno. Y es que el ambiente de humor que suele imperar en el plató del programa de La Sexta desapareció de golpe cuando el actor asturiano hizo un comentario sobre Dabiz Muñoz.

Todo comenzó cuando en el programa se empezó a hablar de una hipotética relación sentimental entre el propio Alverú y la también colaboradora Maya Pixelskaya, sobre lo que Pedroche dijo: "Maya es un pibón que no podría estar con este señor". Y no acabó ahí la comparación de la madrileña, que en tono de humor prosiguió: "Es imposible. No es cuestión de que tú seas malo, sino que ella es muy buena. Tómatelo así".

Aquí os dejo la maravilla de hoy, cristina pedroche metiendose con el físico de santi y este la responde #zapeando1664 pic.twitter.com/EDegTMifNl — Cotilla del barrio (@BarrioCotilla) August 20, 2020

La comparación que hizo Pedroche hizo estallar en carcajadas al resto de colaboradores del programa salvo a Alverú, que no dudó en tratar de devolvérsela. "No soy yo el que sale con alguien que mide un metro sesenta", espetó el asturiano, en clara alusión al reconocido chef.

Ante esta respuesta, el rostro de la habitual presentadora de las campanadas de Antena 3 cambió por completo y replicó en tono serio: "Mira, mejor mañana no vengas a Diverxo porque si no te escupe él, te escupo yo".

Las reacciones en redes no tardaron en llegar, donde muchos coincidieron en que no supo encajar una broma del mismo tono que la que ella realizó.

Cristina Pedroche llama feo a Santi Alverú: todo son risas Santi Alverú llama bajito al marido de Pedroche: esta se pone borde y le contestar de malas formas Ahora bien, ¿sabéis cuándo realmente no hay risas? Cuando Cristina Pedroche hace Tiktoks — Soy Una Gafapasta ?? (@SoyUnaGafapasta) August 20, 2020

Cristina Pedroche ha hecho varios comentarios desafortunados por lo que espero que pida disculpas a Santi, no hace falta menospreciar a un compañero para ensalzar a una compañera #zapeando1664... Ha sido vergonzoso — Antonio Carreras (@AntonioCarrera3) August 20, 2020

Cristina Pedroche diciendo que por el físico una persona no puede estar con otra, mientras en sus discursos de noche vieja suelta que no hay que fijarse en la imagen sino en la persona . #zapeando1664

Haber lo que tarda en decir que era broma ?? — Noelia..? (@noeliadelafuent) August 20, 2020