Duelo de zascas entre Iñaki López y Rafa Hernando por el acoso a Iglesias y Montero

M.G. Iñaki López vuelve a pronunciarse sobre asuntos políticos, pero esta vez lejos del plató, a través de su cuenta de Twitter y con bronca con Rafa Hernando incluida. El presentador de 'La Sexta Noche' ha querido mostrar se opinión respecto al acoso que han sufrido Pablo Iglesias e Irene Montero durante sus vacaciones en Felgueras, Asturias.

"Nos está quedando un país precioso", ha escrito el periodista en defensa de la pareja, ya que ambos se han visto obligados a abandonar el municipio y regresar a Madrid después de que se filtrara la ubicación del lugar en el que se encontraban veraneando.

Lo que no era de esperar es que Rafa Hernando, senador del Partido Popular en Almería, le contestaría reprochándole sus palabras: "Llevas razón Iñaki, pero si muchos medios no hubieran reído las gracias de la izquierda y hubierais condenado los acosos contra la gente del PP cuando lo del 'jarabe democrático', quizás no estaríamos así".

Llevas razón Iñaki, pero si muchos medios no hubieran reído las gracias de la izquierda, y hubierais condenado los acosos contra la gente del PP, cuando lo del "jarabe democrático" quizás no estaríamos así — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) August 17, 2020

En vez de quedarse callado, López ha replicado al político popular: "En mi casa siempre hemos preferido que dejen a los políticos y a sus familias trabajar y/o descansar. No nos gustan los acosos". En este mismo mensaje, además, el presentador le ha dejado un recado a Hernando: Espero esto sirva para que ustedes rebajen el tono y busquen puentes, que falta nos hace a todos. ¡Un abrazo!".