Paz Padilla se despide de 'Got Talent'

EP / Madrid Si hay una humorista que nos hace reír cada vez que cuenta un chiste o alguna anécdota en televisión, esa es Paz Padilla, quien no entiende la vida sin el sentido del humor que tanto la caracteriza. Durante el confinamiento la hemos visto completamente volcada con su hija y con el resto del país, diseñando mascarillas para todo el persona sanitario.

Hace unos días, Paz Padilla se despedía de su etapa en 'La que se avecina' ya que el final de la serie llegaba para todo el elenco, pero sobre todo para los espectadores que han seguido temporada tras temporada esta maravillosa serie de televisión.

Ahora, Paz Padilla tiene que hacer frente a otro adiós, ya que, no será jurado de 'Got Talent España'. Una decisión que nos ha dejado con la boca abierta porque no esperábamos que la humorista no estuviera en la mesa del jurado del programa. Pero ¡atención! porque no solamente no estará la presentadora de Sálvame, Dani Martínez tampoco formará parte del elenco en esta edición.

En su lugar, esta vez solo habrá tres miembros del jurado: Risto Mejide, Edurne y como nuevo fichaje, David Guapo, el humorista que numerosas veces hemos visto en la pantalla consiguiendo hacer reír a su público. Sin duda, se trata de una noticia triste para todos los seguidores de Paz Padilla, así como para la propia protagonista que se quedará sin disfrutar de las actuaciones de un programa que siempre consigue impresionarnos.