Ana María Aldón desvela por qué no defiende a Rocío Flores

Ana María Aldón vuelve a estar en el foco de la polémica en 'Supervivientes' y otra vez es por culpa de un reproche de Rocío Flores. La hija de Antonio David Flores le ha echado en cara que no la defendiera en su último enfrentamiento con Elena. ¿Por qué Ana María nunca sale en defensa de su compañera?

"¿Me está llamado vieja del visillo y os calláis todos? Luego yo tengo que dar la cara por la gente y aquí nadie da la cara por mí. No me da la gana. Ana María si a ti te estuvieran dejando de mentirosa, de estratega, de querer llegar a la final y de que eres una 'vieja del visillo' no te lo tomarías de la misma manera", recriminaba la joven concursante a sus compañeros, especialmente a Ana María por el vínculo familiar que las unes. Sin embargo, Aldón se ha explicado con Rocío arrojando luz al motivo por el que no ha salido en su defensa en ningún momento del programa, ni si quiera cuando Yiya la llamo 'morsa'.

Cuando se creía que nadie la estaba viendo ni escuchando, la mujer de Ortega Cano le explicó a Rocío: "Yo no tengo tu capacidad. No sé ni por lo que os ponéis a discutir. Yo no puedo ni conmigo. Relájate un poco Rocío. Vamos a la final", demostrando así que la afectan muchísimo los conflictos y por eso mismo ha intentando evitarlos durante todo el concurso. "Hay veces que me bloqueo, no puedo ni defenderme a mí misma. Cada uno que tome conciencia con lo que haya hecho en el concurso, yo también lo haré. En la vida real soy así también", ha explicado Ana María ante las preguntas de Jordi González, y demostrando su apoyo a Rocío ha nominado a Elena con la esperanza de: "A ver si soy capaz de alegrar un poco a Rocío porque va a echar mucho en falta a Ivana. Yo sé que la familia se va a sentir muy orgullosa de que lleguemos juntas a la final, bueno de que estemos juntas. Ser finalista no es tan importante pero es muy bonito para mi familia, para mi marido. Yo no soy la que tiene más apoyos", reconoce.

Ana María Aldón explica sus inicios con Gloria Camila

Otro de los motivos por los que Ana María ha sido en gran parte protagonista del debate de 'Supervivientes' ha sido también por hablar de su relación condespués de que se haya especulado con que no era tan buena como ellas querían vender.

En 'Volverte a ver' la propia Gloria Camila reconoció que al principio le costó aceptar a la nueva pareja de su padre, algo de lo más normal en sus circunstancias. "Era la princesa de la casa, su padre era para ella... A ninguna niña le podría haber sentado bien. Me quedé embarazada a los tres meses, es que es muy fuerte", recuerda Ana María con sus compañeros, asegurando que: "Había que ganarse el sitio y el espacio".

Pero a diferencia de lo que afirma Kiko Jiménez, Ana María asegura que a día de hoy la relación es de lo más buena entre ambas: "Ahora no tengo ningún problema con ella, ella me quiere y me respeta mucho, tanto que está en el plató defendiéndome", sentencia.