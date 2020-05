La polémica comparación de Ana Rosa Quintana entre el sida y el coronavirus

L.M. / Madrid La presentadora televisiva Ana Rosa Quintana ha generado en la mañana de este lunes una notable polémica con su análisis de la situación del coronavirus en su programa de Telecinco.

En una mesa de debate, Ana Rosa ha comparado la situación del virus actual con la del sida, lamentando lo que ella considera una restricción de derechos hacia la sociedad actual, pero cometiendo alguna inexactitud al respecto. "¿Cuántos años lleva el sida? ¿10 años? Todavía no hay vacuna", expresó, obviando que este virus apareció casi cuatro décadas atrás.

"Pero hay tratamiento viral. La gente no muere hoy en día de sida", trató de contener su exposición Ana Terradillos a la vista de las inexactitudes del discurso.

"Desgraciadamente no tenemos ni tratamiento viral ni tenemos vacuna, y como esto no lo puedes alargar eternamente, tendremos que hacerlo de una forma inteligente para proteger la salud de todos", prosiguió la presentadora, vaticinando que "esto se va a prolongar mucho más allá de julio".

Ana Rosa continuó hablando acerca del recorte de libertades, considerando que "en Madrid, yo puedo ir a un museo, con 30% de aforo nada más, y coincidir con un montón de personas a las que no conozco, ni sé de dónde vienen ni sé qué vida han hecho, y no puedo ver a mi familia, y eso coarta mi libertad, o no puedo cruzar la calle e ir a casa de mi hijo".

"A la gente hay que concienciarla de que tenemos que protegernos, con mascarilla, con distancia social y con higiene", concluyó, preguntándose "por qué en unos sitios se están permitiendo cosas que en otros no".