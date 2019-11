Toñi Moreno, pletórica en la recta final del embarazo

EP / Madrid Toñi Moreno es una de las presentadoras que más empatía derrocha en los platós de televisión. No lo ha tenido fácil, de hecho su llegada a Telecinco estuvo rodeada de polémica con el Clan Campos porque su espacio, 'sustituía' de alguna forma a Qué tiempo tan feliz, el programa de los fines de semana en los que María Teresa Campos se sentía más cerca del público. Más tarde, Telecinco decidió hacer un cambio, Emma García dejaría MyHyV para presentar Viva la vida y viceversa. Como siempre ha hecho remontó el vuelo y demostró ser todo un camaleón que se adapta a cualquier tipo de circunstancias.

Ahora, vive completamente feliz e ilusionada con su embarazo. Además de eso, este lunes por la noche ha estado en los Premios Iris para recoger el Premio del Jurado y una vez allí, la presentadora confesó cómo se sentía: "Estoy contenta y emocionada, me lo ha dado el jurado, es un día muy especial. No estaba nerviosa, hasta ahora. Hoy me he hecho una ecografía y la niña se ha dado la vuelta. Tengo muchas ganas de que nazca".

En cuanto a su embarazado, Toñi Moreno ha explicado que: "Estoy de siete meses, tengo un embarazo bueno, ya tengo fatigas y 46 años, es una niña muy deseada". Lo cierto es que si echamos la vista atrás, han sido muchas las veces que la periodista ha confesado en los platós de televisión su deseo de ser madre, por lo que entendemos sus palabras. Sobre el nombre que le pondrá a su primera hija, la presentadora asegura que está casi convencida y Lola suena muy fuerte en su cabeza: "Sí, Lola, pero ahí estamos. Cuando le vea la cara lo decidiré".

La semana pasada todos los espectadores del programa Mujeres y Hombres y Viceversa se enteraban en directo que la persona que se encargaría de sustituirla en su baja de maternidad es Nagore Robles. Toñi ha asegurado que: "Estoy encantada con la decisión que han tomado, nadie mejor que ella conoce el formato". Recordemos que se habló de Sandra Barneda como sustituta de la periodista pero finalmente se ha decidido que sea la colaboradora más cañera la que cubra a la embarazada.