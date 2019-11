Juan Avellaneda se despide de 'MasterChef Celebrity 4' a las puertas de la semifinal

EP / Madrid 'MasterChef Celebrity' está llegando a su fin, y es que cada vez hay menos aspirantes para proclamarse como ganadores de esta edición, en concreto cinco. Este semana, hemos vivido una de las expulsiones más tristes de la historia y es que el brillo y el glamour han abandonado los fogones de esta cocina. El jurado decidió que el participante que tenía que abandonar el concurso era Juan Avellaneda tras diez programas de competición.

"Además de ser un gran compañero, es un gran compañero de profesión, nos unen muchísimas cosas y nos han unido muchísimas más en este programa" comenzaba a decir Vicky Martín Berrocal que era la otra concursante que poseía el delantal negro junto con el diseñador. Lo cierto es que cuando Pepe Rodríguez pronunció el nombre del expulsado, los dos se fundieron en un tierno abrazo que reflejó el cariño que se tienen y la pena que le daba a ambos que se tuviera que marchar de una vez por todas.

Juan Avellaneda se saltó las normas del programa y subió donde se situaban los demás concursantes para despedirse en condiciones de ellos y es que nadie de los anteriores expulsado tuvo el valor de hacerlo. Tamara Falcó fue una de las más afectadas por su marcha ya que tiene muy buena relación:y es la alegría, es tan elegante en su forma de hacer las cosas. Doy gracias porque para mí ha sido una bendición en mi vida".

"Estoy contento, no esperaba llegar tan lejos. Me da un poquito de pena porque al final sí que es verdad que me hubiese gustado estar en la final y competir. Yo lo iba visualizando pero a veces se me cruzaban cosas y decía: 'No sé yo'" le confesaba Juan Avellaneda a Pepe Rodríguez en los sofás. Y a la pregunta obligada que hace siempre el jurado cada vez que un concursante abandona el programa -quién cree que será el compañero que consiga proclamarse como ganador- el diseñador confesó que: "Tú sabes a quién voy a decir. Yo creo firmemente que va a ser Tamara porque es alguien que se está dejando la piel. Espero y deseo estar en la final votando de alegría con ella".

De esta manera tan elegante -como no podía ser de otra manera- ha querido despedirse el exaspirante del jurado, de