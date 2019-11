Verdeliss se sincera y explica los duros momentos que está viviendo

EP / Madrid Hace unas semanas, Verdeliss publicó un vídeo en el que compartía con todos sus subscriptores que no estaba pasando por su mejor momento. Aunque no entró en detalles, explicó que uno de los causantes de sus preocupaciones y sus problemas personales era la casa que está en construcción, en la que debería llevar viviendo más de un año. No sabemos exactamente qué problemas quedan por resolver, más allá de la falta de agua caliente y calefacción y que además incluye abogados de por medio, pero lo que sí sabemos es que continúa siendo uno de los problemas principales en la vida de la familia.

Además, como ella misma explicó, últimamente ha estado algo alejada de redes sociales y Youtube porque necesitaba apartarse de todos los comentarios dañinos que llegaban a ella por parte de los usuarios de Twitter, Instagram y Youtube. Pero parece que ahora Estefanía se va encontrado mejor y mira con alegría una fecha clave para su familia: Navidad.

En un nuevo vídeo que ha compartido en Youtube, Verdeliss ha hecho una pequeña actualización sobre como están yendo actualmente las cosas: "Siento muchísimo el estar tardando tantísimo en subir blogs, pero la verdad es que ahora mismo mi vida es muy estresante. Por más que lo intento y os hago promesas veo que no acaba cumpliéndolas". Si bien es cierto que la youtuber no ha dejado de publicar vídeos en su canal, sí que ha bajado la frecuencia, compartiendo únicamente uno por semana. Este es un hecho que ha empezado a molestar y extrañar a algunos pero, lo cierto es que, con una línea de ropa, una casa en obras y siete hijos a cualquiera podría hacérsele cuesta arriba la publicación de vídeos.

"Ahora mismo, especialmente con el tema de la casa, estamos absolutamente desbordados. Todavía no podemos mudarnos porque no hay ni agua caliente ni calefacción y no podemos meter a niños pequeñitos ahí a vivir", continúa diciendo Estefanía. "Ahora mismo nos estamos centrando en resolver los frentes que tenemos abiertos, hemos tomado las riendas de este asunto y nuestro objetivo es pasar allí las Navidades", una época súper especial para la familia, que lo podría ser más aún si se celebrase en su nueva casa.