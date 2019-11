La tajante reacción de Bustamante a la posible infidelidad de Paula Echevarría

EP / Madrid El final del matrimonio de David Bustamante y Paula Echevarría ha vuelto a ser noticia. Esta semana, Kiko Matamoros lanzaba una impactante información en ‘Sálvame’ que no dejaba indiferente a nadie. Según el colaborador, la ruptura entre la actriz y el cantante se produjo por una supuesta deslealtad de ella: "Esa pareja se rompe porque ella tiene una relación que no se ha dado a conocer".

Una afirmación que Kiko sostuvo con el testimonio de una íntima de Paula: "Tengo una confidencia que le hace Paula a una íntima amiga y le cuenta cómo se encuentra su relación con David y con la otra persona".

Ante estas informaciones que señalan a Miguel Ángel Silvestre como culpable del fin definitivo de su historia de amor, la actriz ha optado por el silencio. Mientras Bustamante se ha mostrado de lo más enfadado y molesto: "Es que me da igual ya esto, a mí esto ya no me supone nada, lo que quiero es que sea feliz. Así mi hija es feliz, así soy feliz yo, y todos tranquilos".

Unas palabras a las que ha añadido esta reflexión sobre el papel que jugó él en su divorcio: "Yo no quedo de nada, quedo como me queréis poner, pero la realidad normalmente es otra".