'Sálvame' desvela el nombre del actor con el que Paula Echevarría pudo ser infiel a Bustamante

EP / Madrid 'Sálvame' dedicó este martes parte de su espacio a hablar sobre la crisis profesional que vive David Bustamante.

Gustavo González aseguró que el cantante "no está al cien por cien" y añadía: "cuando uno no se cuida, pues la cosa no va bien... Los partes médicos para las cancelaciones de sus conciertos han llegado a destiempo".

González comentaba que Yana Olina está siendo un gran apoyo: "Le está ayudando, pero claro, no es una relación tan sólida como la que tenía antes".

Desde el programa de Telecinco, no dudaron en ponerse de contacto en entrevista telefónica con el popular presentador Fernandisco para que diese su opinión al respecto. "Hace ya mucho que no llena conciertos... Está más fuera de la música que dentro... Ha tenido que cancelar varios conciertos", aseguró.

La infidelidad de Paula Echevarría

Kiko Matamoros explicaba que el declive viene desde su separación y daba una noticia, que según sus compañeros Lydia Lozano y Gustavo ya se había publicado en su día. Según Kiko Matamoros, Paula Echevarría le habría sido desleal con un actor de 'Velvet' y que esa relación no llegó a cuajar porque él se fue a Estados Unidos a trabajar.

"Esa pareja se rompe porque ella tiene una relación que no se ha dado a conocer", aseguró Matamoros, mientras varios de sus compañeros pusieron nombre a ese actor. "Se trata de Miguel Ángel Silvestre", aseguraban Lydia Lozano y Gustavo.

El padre de Diego y Laura Matamoros contaba, sin pelos en la lengua: "Tengo una confidencia que le hace Paula a una íntima amiga y le cuenta cómo se encuentra su relación con David y con la otra persona".

Matamoros aseguró además que Bustamante no quiso en su momento creerse los rumores.

Al ser preguntada Paula Echevarría por este tema, la actriz se ha limitado a comentara Europa Press con un "Gracias chicos", mientras que su ex, David, ha pedido "respeto para las familias".