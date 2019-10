Ana Rosa Quintana anuncia en primicia el embarazo de Inés Arrimadas

V. SEDEÑO Ana Rosa Quintana ha sorprendido esta mañana a la audiencia de su programa en Telecinco con una noticia de lo más inesperada. La presentadora ha anunciado en primicia que Inés Arrimadas está embarazada.

"Lo siento mucho, a lo mejor me he adelantado un poco, pero me han dado la noticia y tengo que darla", ha explicado en directo Ana Rosa.

.@anarosaq ha sorprendido a sus colaboradores con la noticia en primicia: ¡@InesArrimadas está embarazada! #AR29O https://t.co/voaWTTfH4G — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 29, 2019

De esta manera, la líder de Ciudadanos y su marido, Xavier Cima, se convertirán en padres primerizos en los próximos meses.