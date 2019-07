La sorprendente advertencia del padre de Malú a Albert Rivera

EP / Madrid Pepe de Lucía ha protagonizado la primera conversación telefónica con el programa Sálvame después de que el viernes pasado se produjese la salida del hospital de Albert Rivera y Malú, delante de todos los medios de comunicación, confirmando así la relación. Recordemos que el político y la cantante salían con una gran sonrisa después de pasar unos días en el hospital.

En tono muy distendido y con bastante buen humor, Pepe de Lucía, padre de la cantante bromeaba en la llamada al programa diciendo que: "Sí no me pide la mano de mi hija le doy un guantazo. A Albert le preguntaría "'¿qué le ofreces a mi hija?'". Lo cierto es que el padre de Malú corresponde a una familia de artistas que siempre han seguido una línea muy tradicional y aunque las palabras dicen lo que uno siente, el tono de broma refleja que eso no va más allá que un simple comentario.

En cuanto a Albert Rivera, Pepe de Lucia confiesa que le da miedo que esta relación afecte a su hija, ya que el público podría no perdonar que la cantante, tan liberal y moderna, establezca una relación con un político cuyo partido no congenia también con su ideología: "La política es conflictiva y delicada. La política tiene caducidad, pero la música no… por eso no quiero que le afecte. Me preocupa que mi hija salga para adelante y que el público no le falle. Es una gran profesional y ahora está feliz".

Lo cierto es que la vida privada y sentimental de la cantante no tendría por qué afectar al vínculo que esta tenga con el público, aunque con respeto, su padre advierte que puede ocurrir.

“Es mi amigo"

Parece que Pepe de Lucía ya ha tenido el gusto de conocer a su yerno y lo cierto es que solo tiene buenas palabras para Albert Rivera: "Es amigo mío. Conozco a Albert de hace tiempo. A él le gusta mucho el flamenco y congeniamos. Es una persona entrañable, le aprecio mucho. Yo lo único que tengo con él es un trato afectuoso y nada más".

De esta manera, el padre de Malú ha confirmado que su hija está muy feliz y ha mostrado su preocupación ante las consecuencias que podría tener que la cantante esté con un político. Dejando a un lado esta preocupación, está claro que el hermano de Paco de Lucía está alegre por su hija, ya que de nuevo ha encontrado una persona con la que compartir su vida.