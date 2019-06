Así ha sido la historia de amor de Belén Esteban y Miguel Marcos

EP / Madrid Belén Esteban y Miguel Marcos ya están contando las horas que quedan para darse el sí, quiero en la Vega del Henares. Pero, antes de una de las bodas del año, hemos querido viajar hasta el pasado para ver como la pareja se conoció, sus altibajos y su historia de amor antes de poner el broche de oro con su boda.

La pareja se conoció por pura casualidad. La colaboradora de Sálvame sufría una subida de azúcar allá por el 2014 y fue trasladada al hospital en ambulancia y dio la casualidad de quien conducía era Miguel Marcos.

Esta casualidad se convirtió en todo un flechazo para ambos y desde aquel momento se hicieron inseparables. Para el entorno de Miguel y para él, no supuso ningún problema salir con una persona con tanta audiencia mediática y sus amigos y familiares aprobaron la relación desde el principio.

Otra cosa que no les importó fue la edad. Y es que, para la de Paracuellos, la edad no es problema ya que se sacan 12 años pero ha luchado para que eso no suponga un impedimento a la hora de vivir su historia de amor. Sin embargo, para ambos esto les ha motivado hasta llegar a poner el broche de oro a sus vidas con su boda de ensueño.

Pero, no todo ha sido bonito en su relación, un año después, en 2015 Belén Esteban se convirtió en concursante de Gran Hermano VIP. Un concurso que le marcó de por vida por haber ganado el premio pero también un duro golpe, la infidelidad de Miguel. Después de haber salido del reality, Miguel le confesó que mientras ella estaba en el concurso, él tuvo un pequeño romance con otra chica. Para la colaboradora de Sálvame fue un duro golpe y decidió cortar con él.

Pero, Belén no pudo soportar estar lejos de Miguel, y decidió perdonarle, con lo se reconciliaron. Pero, con la infidelidad por parte de él, supuso mucha desconfianza en el entorno de la colaboradora ya que después de esto, no sabían cuales eran las intenciones de él. Pero, con el paso del tiempo, volvió a ganarse la confianza de los familiares de la Esteban.

Con muchos altibajos, y sobre todo muchas ganas podremos ver a Belén Esteban y a Miguel casándose acompañados de algunos rostros muy conocidos como Jorge Javier, María Patiño, Carlota Corredera o Lydia Lozano este sábado.