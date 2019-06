'Sálvame' destapa los trapos sucios de la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos

V. SEDEÑO La boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos el pasado sábado se convirtió en todo un acontecimiento. Las expectativas en torno al enlace eran máximas, dados los preparativos que la pareja llevó a cabo para su gran día.

Mientras la ceremonia tuvo lugar en la catedral de Sevilla, las posteriores celebraciones se llevaron a cabo en la finca que el futbolista tiene en la localidad de Bollullos de la Mitación. Aquí fue donde Pilar Rubio y Sergio Ramos celebraron el banquete de su boda y donde festejaron su enlace con todos sus invitados. Para que todo saliese a la perfección el futbolista y la presentadora contrataron a toda una serie de trabajadores, que acudieron a la finca a prestar sus servicios.

A pesar de las idílicas imágenes que habíamos visto hasta ahora de la boda, este miércoles surgieron las primeras críticas a la misma. 'Sálvame' contó con el testimonio de una trabajadora del gran evento, quien criticó el trato recibido. Esta mujer, quien no mostró su identidad en ningún momento, explicó que recibieron malas palabras, que cenaron las sobras de los invitados a las 3 de la mañana y que no dispusieron de medios de transporte para trasladarse al recinto. Además, esta trabajadora explicó que todavía no han cobrado nada y mostró sus dudas sobre la recepción de este pago.

Contrato de confidencialidad

'Sálvame' publicó también el contrato de confidencialidad que dichos trabajadores tuvieron que firmar al prestar sus servicios en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos.

Discrepancias sobre los gastos

En relación con la esperada boda, 'Sálvame' explicó también que han surgido una serie de discrepancias sobre los gastos de la misma. Esta afirmación llega tras las palabras de una peluquera, quien asegura que preparó a algunos familiares de la novia.