Yunke 'corta' por la mitad a Cazorla en 'El Hormiguero'

Levante-emv Santi Cazorla acudió este miércoles a divertirse a 'El Hormiguero'. En el programa de televisión pudimos ver al jugador partido 'literalmente' por la mitad. El encargado de dicha gesta no fue otro que el mago Yunke, un popular mago original de la Vilavella. Esto ocurrió justo un año después de hacerlo aparecer en el estadio de La Cerámica en Villarreal.

Yunke invitó a Cazorla a introducirse en una caja mágica mientras se aseguraba de que estuviera cómodo en ese diminuto espacio. Armado con dos cuchillas, se acercó al futbolista internacional para meterlas y 'seccionarle' por la mitad.

Pablo Motos y él fueron invitados el pasado sábado a la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos, así que ambos desvelaron nuevos detalles de cómo fue la fiesta dentro de la finca.

El presentador del programa por ejemplo contó el consejo que Florentino Pérez le ha dado sobre la estafa en la que ambos están envueltos. "Estuve hablando con él porque a los dos nos une que nos han estafado y usan nuestra imagen para contar el secreto para ser millonario y así timan a la gente en diferentes países. Florentino me dio un consejo, que no me gaste más el dinero en denunciarles porque no hay nada que hacer", contó indignado y visiblemente molesto con la situación.