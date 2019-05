Los momentos más bochornosos de Eurovisión

La cuenta atrás para Eurovisión 2019 ya está en marcha. El próximo sábado tendrá lugar en Tel Aviv la que será la 64ª edición del famoso festival europeo de la canción. En esta ocasión, Miki será el representante español con el pegadizo tema de 'La Venda'. Su ritmo y coreografía han enganchado ya a miles de seguidores a Eurovisión y la suerte está echada de cara a la gala final.

El Festival de Eurovisión congrega año tras año a millones de telespectadores en toda Europa. Las actuaciones de los artistas crean gran expectación entre los eurofans, que analizan al detalle cada coreografía y cada canción. Posteriormente, es el jurado el que se encarga de otorgar el veredicto.

Mientras unas actuaciones impactan por su atrezzo, melodías o puesta en escena, otras crean auténtica conmoción por su esperpento. Las actuaciones fuera de tono e incluso ridículas que han dejado algunas ediciones, han quedado grabadas en las retinas de los seguidores de Eurovisión.

A continuación, repasamos los 10 momentos más bochornosos que ha dejado la historia de Eurovisión.

Rusia, Eurovisión 2012

Este grupo de abuelas rusas llevaron la música regional hasta Eurovisión con sus melodías y su estética. Su 'Party for everybody' no dejó indiferente a nadie en la edición de 2012.

Bulgaria, Eurovisión 2009

La canción 'Illusion' de Krassimir Avramov llegó pisando a las semifinales de Eurovisión 2009. El colorido de su vestimenta y los zancos sobre los que iban subidos los artistas, no pudo silenciar sus salidas de tono sobre el escenario.

Chikilicuatre, España, Eurovisión 2008

La participación española en Eurovisión 2008 estuvo marcada por la actuación de Chikilicuatre. El artista llegó al festival con un vestuario estrambótico y un tema que, a pesar de su letra, consiguió un meritorio puesto 16.

Letonia, Eurovisión 2008

Los piratas letones llegaron al escenario de Eurovisión con un ritmo poco acertado y naufragaron en su intento de cautivar al jurado del certamen musical.

Irlanda, Eurovisión 2008

La edición de 2008 dejó muchas actuaciones para el olvido en Eurovisión. A los españoles y los letones, se unieron los irlandeses con su 'Dustin the turkey'. El vestuario y la puesta en escena de este grupo produjo escalofríos entre los espectadores de Eurovisión.

Ucrania, Eurovisión 2007

La medalla de plata conseguida por Ucrania en 2007 es el resultado de una estética futurista y arriesgada. Una actuación, con muchos detractores, consiguió atraer los votos y llevar a la fama a Verka Serduchka.

Austria, Eurovisión 2003

El desafino constant de Alf Poier pareció pasar desapercibido para el jurado de Eurovisión 2003. Los acordes de su tema Weil der mensch zählt le valieron un sexto puesto, que poco se traduce en su actuación.

Israel, Eurovisión 2000

La 'Happy Song' con la que llegó Israel a Eurovisión 2000 dejó sobre el escenario a un grupo de bailarines, que menos bailar hicieron de todo.

Alemania, Eurovisión 1998

El séptimo puesto de Alemania en Eurovisión 1998 poco tiene que ver con su participante. La indumentaria elegida por Guildo Horn para interpretar Guildo hat euch lieb! dejó sin aliento a los eurofans.