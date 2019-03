Jorge Javier Vázquez: "He sufrido un ictus"

V.S.M. / EP Jorge Javier Vázquez está ocupando titulares de prensa en los últimos días por su estado de salud. Su inesperado ingreso hospitalario el pasado fin de semana desató todo tipo de rumores sobre lo que le había pasado al presentador.

La realidad, según ha informado Telecinco esta misma mañana, es que Jorge Javier Vázquez se encuentra recuperándose en el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela de Madrid de la operación de urgencia a la que fue sometido este fin de semana. Todas las alarmas saltaron cuando el presentador tuvo que suspender su actuación del pasado domingo en Tudela (Navarra) por encontrarse "indispuesto".

Desde ese momento, su estado de salud había sido toda una incógnita. Carlota Corredera confirmaba este martes que su compañero había sido intervenido de urgencia.

A petición de Jorge Javier Vázquez, el equipo médico que le atiende ha explicado en un comunicado qué le ha pasado al presentador: "El paciente D. Jorge Javier Vázquez ingresó en el hospital el pasado día 16 de marzo con un cuadro de hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático que fue tratada por vía endovascular con un resultado plenamente satisfactorio. Durante su ingreso, el paciente ha estado en todo momento consciente, sin afectaciones neurológicas y hemodinámicamente estable. La evolución de su cuadro clínico está siendo favorable. Jorge Javier Vázquez quiere agradecer las muestras de cariño recibidas en los últimos días y al Dr. José Luis Caniego, al Servicio de Radiología Intervencionista, así como al resto de personal facultativo y de enfermería del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela, que le están atendiendo durante su ingreso".

Declaraciones de Jorge Javier Vázquez

Por su parte, Jorge Javier ha abierto su corazón a Lecturas para narrar en su blog que ha sufrido un ictus y cómo fueron las horas previas a ser intervenido: "El martes comienza a dolerme la cabeza. Poco. Lo achaco al cansancio. El miércoles por la noche me voy a la cama con un dolor que empieza a ser insufrible. Durante el jueves el dolor va y viene de manera intermitente y lo paso mal durante la gala: no puedo elevar la voz porque me retumba de manera insoportable en la cabeza".

Jorge Javier relata en exclusiva para la revista 'Lecturas' el diagnóstico médico y la intervención a la que ha tenido que ser sometido.

Una situación que le ha llevado a reflexionar sobre la muerte: "Pienso en el tumor que mató a mi padre y a su tía. Y lo que más me inquieta no es mi muerte, si no en cómo contárselo a mi madre", se sincera el presentador en estos delicados momentos.