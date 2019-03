'First Dates': Un hombre arruina su cita con sus indirectas

Ana Gil 'First Dates' volvió a ser escenario de una de esas citas que no empiezan con buen pie. Antonio llegó al restaurante dispuesto a conquistar a Beatriz de manera directa y sin muchos rodeos, algo que no gustó mucho a la chica.

"Si me mancho de tomate avísame", le dijo ella nada más comenzar a comer la pasta. "contestaba Antonio dejando claras sus intentaciones.. "Podríamos hacer lo de la Dama y el Vagabundo" insistía él ante la réplica de Beatriz. "Va a ser que no" volvía a responder ella, dejando claro que no le estaban gustando sus comentarios.

El presentador Carlos Sobera visitó a los jóvenes y les preguntó "¿Hay Feeling?, a lo que respondía Beatriz

Después de la cena decidieron moverse al reservado para estar más tranquilos y Antonio no dudó en volver a intentarlo "Eres guapa, estás muy bien. Tu madre te ha hecho muy bien hecha", mientras ella no reaccionaba de manera muy receptiva. Pero esto no fue suficiente para Antonio e intentó darle un beso en la oreja, ante lo que ella respondía "Ay, no me dejes sorda" incómoda por la situación.

En la decisión final se confirmó lo que Beatriz había dejado entrever durante toda la cita y rechazó la propuesta de tener una segunda cita con Antonio "Yo no la tendría. Lo siento mucho. Como amigo súper bien, pero como pareja no. No he congeniado contigo", dejaba claro la joven.