'Salvados'': La respuesta de Santiago Abascal a Jordi Évole

Ana Gil Es la tercera vez que el equipo de ‘Salvados’ envía una invitación a Santiago Abascal para acudir al programa de la Sexta. No siempre a la tercera va la vencida y es que el dirigente de Vox ha vuelto a rechazar una vez más la entrevista con Jordi Évole.

El equipo de ‘Salvados’ ha vuelto a contactar con el dirigente de Vox una vez más antes de la campaña electoral para las elecciones que tendrán lugar el 28 de abril y, de nuevo, Santiago Abascal ha rechazado la invitación.

Hasta el momento el dirigente del partido ultraderechista no había dado ninguna explicación, pero ante la nueva propuesta del programa, Abascal publicaba en su cuenta de Twitter “Que no insista. No daré esa entrevista. No me deja mi madre. Le cae fatal Évole desde que entrevistó al etarra Otegi. Y hay cosas en las que siempre hay que hacer caso una madre”.