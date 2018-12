Pablo Motos, al frente de 'El Hormiguero' pese a la muerte de su madre

M. García 'El Hormiguero' de este martes 11 de diciembre no ha sido un programa cualquiera para Pablo Motos. Su madre y colaboradora del programa en diversas temporadas y ocasiones, Amelia Burgos, había fallecido. Pese a ello, el presentador tiró de toda su profesionalidad para ponerse al frente del espacio y recibir como invitada a Laura Pausini, que acudía para presentar la reedición de su último disco, 'Hazte sentir más'.

El programa ha transcurrido con normalidad hasta el final. El peso emotivo lo había llevado la italiana ya que, durante la entrevista, habló mucho de su hija Paola: "Que me ve en televisión y cuando llego a casa me dice todo lo que he hecho bien y lo que he hecho mal".

Además, el equipo del programa y Motos le presentaron un libro 'mágico' titulado 'El valor de seguir adelante', que iba contando la historia de su vida, recordando los momentos más destacados de su carrera, que le hizo llorar. "Esta vez es un 'El Hormiguero' llorón, es un regalo de Navidad anticipado", comentó Pausini.

Pero el momento más emocionante de la noche llegó cuando Pablo Motos despidió el programa entre lágrimas: "Hoy le quiero dedicar este programa a mi mamá que ha fallecido esta mañana". Eres un gran hijo", le dijo Pausini abrazándole.