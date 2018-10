La reacción de doña Letizia cuando le tutean en televisión

V.S.M. La Reina Letizia presenció este domingo la victoria de la selección española de baloncesto ante Bélgica, que se jugó en Tenerife. Este triunfo le dio a España la medalla de bronce en el Mundial de baloncesto femenino. Tras la hazaña del equipo, Doña Letizia no dudó en bajar a felicitar a las jugadoras al vestuario y a la cancha.

En ese momento, las cámaras de TVE aprovecharon para entrevistar a la Reina. El periodista Nacho Calvo y la comentarista Marta Fernández abordaron a doña Letizia, quien respondió amablemente a las preguntas del primero. El problema y cambio de tono de la Reina llegó cuando Marta Fernández, exjugadora de baloncesto y ahora comentarista de televisión, tuteó a Doña Letizia. "Encantada de que estés aquí con nosotras, nos has traído buena suerte", le dijo la joven. Al oírlo la Reina cambió su tono y zanjó la entrevista con las siguientes palabras, "bueno, he venido cuando he podido, en la segunda mitad. Pero bueno, ha estado fantástico, gracias".