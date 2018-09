Agustín Galiana, el actor y cantante valenciano que triunfa en la TV francesa

Hanan Abdeselam-EFE Con un atractivo "ibérico" y un exótico acento cuando habla francés, el artista valenciano Agustín Galiana pasó de huir de la crisis española hace seis años a causar furor en Francia, donde, tras triunfar en televisión con su compatriota Victoria Abril, lanza ahora un disco como cantante.

Al poco tiempo de pisar París, fue contratado en la serie "Chefs", pero su carrera dio un vuelco al interpretar el papel de hijo de Abril en la serie "Clem", que emite el canal privado "TF1". "Mi encuentro con ella ha sido fabuloso, no me lo esperaba para nada", afirmó Galiana.

Para él fue sorprendente que, sin hablar francés, de repente le llamaran para una serie vista por entre seis y siete millones de telespectadores y trabajar durante cuatro años con la intérprete española.

En España había actuado en el programa infantil "El mundo mágico de Brunelesky" y a continuación en series como "Un paso adelante", "Yo soy Bea" o "Círculo rojo", pero a pesar de tener más de una década de experiencia, su trayectoria nunca llegó a despegar.

Este actor alicantino (La Vila Joiosa, 1978) ha conseguido en Francia una salida laboral que no encontró en su país natal, donde antes de hacer las maletas estuvo tres años y medio sin firmar un contrato.

Al llegar a París, no vio desplegada una alfombra roja. Todo fueron dificultades y, la más grande, el idioma: "Cuando me fui de España, pensé que nunca mas iba a trabajar como actor, porque no hablaba francés y era muy complicado", sostuvo.

A pesar de todo, se sumergió a fondo en la cultura francesa, iba a menudo al cine y veía mucho la televisión, pero sobre todo se relacionaba mucho con franceses, su mejor estrategia para aprender el idioma de una forma rápida.

Tras mucho esfuerzo, conseguir un papel en la serie "Chefs", en la cadena pública "France 2", le hizo dejar su trabajo de guía en el Museo del Louvre, donde ganaba una media de 2.500 euros mensuales solo "en comisiones", para empezar su primer proyecto como actor.

Galiana reconoció que tuvo suerte al conocer a la actriz española Laura del Sol, que con sus clases de francés contribuyó a abrirle camino dentro del mundo artístico.

Desde entonces, ha protagonizado personajes en una película para televisión y en dos series más para "France 2", ha participado en el programa "Dancing with the Stars" (Bailando con las estrellas) y ahora se ha estrenado como cantante.

La idea de sacar su primer álbum, "Agustín Galiana", lanzado este agosto, surgió de su encuentro con un aclamado compositor francés de origen argelino, Nazim Khaled. "Es un amigo, un poeta y un gran genio", consideró Galiana.

"Carmina", con mas de 1,5 millones de reproducciones en YouTube, fue su primera canción y se la dedicó a su abuela, ya que su pasión por el arte desde pequeño le viene de ella, que lo sentaba en el sofá a ver películas de los años dorados de Hollywood.

Repleto de contrastes, este primer disco, en francés, transmite según su discográfica "el sol y la vida", pero también la melancolía hacia sus raíces, razón por la que se lo dedicó especialmente a sus "tres mujeres": su abuela, su madre y su sobrina.

"Estar aquí en Francia para mí es un privilegio. Haber sacado el disco hace prácticamente un mes y haber entrado directamente en el 'número tres' en los álbumes de disco físico en Francia para mí es algo impresionante", confesó.

Galiana prepara las versiones en español de cuatro de esas canciones, que sacará en Navidades, pero el cantante no tiene pensado volver a vivir en España, porque, concluyó, se siente apreciado en su nuevo país y "muy querido".