'El Intermedio' decapita a Franco en respuesta al anuncio de querella

R.G. 'El Intermedio' no ha dudado en responder al anuncio de querella de la Fundación Francisco Franco y lo ha hecho como es habitual en el programa de laSexta: con una buena dosis de sátira.

La Fundación del dictador comunicó a través de sus redes sociales que denunciará al espacio de laSexta y a su presentador, el Gran Wyoming, por los sketches que han venido realizando estos últimos días. En el comunicado la Fundación argumentaba que los sketches de 'El Intermedio' "no es libertad de expresión", sino "una muestra vil de odio y rabia". "El tal insignificante personaje Wyoming recibirá en breve noticias de esta Funndación al amparo de la Justicia", anunciaba el comunicado.

VÍDEO | ¡@DaniMateoAgain le arranca la cabeza a Franco!: este es el dramático final al intento fallido de reconciliación entre ambos https://t.co/7ioBSKg03B #elintermedio „ El Intermedio (@El_Intermedio) 6 de septiembre de 2018

Ante estas respuestas el programa fue contundente y realizó una gesto para acabar con la polémica. "Esta semana, 'El Intermedio' ha albergado a la momia de Francisco Franco hasta que se decida su destino final pero nuestra iniciativa no se ha entendido como un acto de reconciliación", explicaba el conductor del programa. "Dani Mateo ya has visto la que nos viene encima por tu culpa, en menos de una semana has tirado dos veces por el suelo al generalísimo y has hundido la reputación de este programa", añadía dirigiéndose a su colaborador.

El presentador pidió entonces a Mateo que se disculpara con el cadáver de Franco. Al salir del plano, se escuchó un estruendo. Dani Mateo volvió, pero solo con la cabeza del dictador: "No te vas a creer lo que ha pasado".

El programa de Wyoming ya recibió otra querella de la Asociación para la defensa del Valle de los Caídos, que acabó siendo archivada por la justicia, porque "no se cumple ni siquiera el elemento objetivo del tipo penal".