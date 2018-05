Javier Calvo explica el motivo de su agresión en Eurovisión

EP / Madrid Después de que el propio Javi Calvo confirmase en sus redes sociales que había sido agredido en el festival de Eurovisión, por fin tenemos las explicaciones en exclusiva por parte del actor de por qué le pegaron un puñetazo en la cara.

"La calle estaba muy revuelta, la gente había bebido mucho, uno que nos dijo 'no sé que' y yo que no me callé y al final acabó en un golpe, pero no es nada eh", nos confiesa el profesor de la Academia más famosa de la televisión a su llegada al aeropuerto madrileño, después de vivir en Lisboa la actuación de Amaia y Alfred.

EMOSIDO AGREDIDO Una publicación compartida de Javier Calvo (@javviercalvo) el 13 May, 2018 a las 1:10 PDT

No es la primera vez que agreden a Javier Calvo, también se hizo eco en Operación Triunfo que tanto él como su pareja Javier Ambrossi sufrieron un ataque homófobo en Barcelona. Y ante este doble ataque el actor ha contestado en su cuenta de Instagram con un divertido vídeo en el que asegura que "ya basta de poner la otra mejilla".

Está claro que Javi Calvo ha preferido ponerle humor al asunto, y centrarse en lo realmente importante para ellos. "Lo importante es que lo hicieron genial y estamos orgullosísimos y su compromiso ha estado por encima de cualquier gilipollez que haya dicho nadie sobre ellos", ha sentenciado Javier Ambrossi. Y es que no cabe duda que a pesar de estos incidentes, Los Javis se quedan con la actuación de Amaia y Alfred y se sienten profundamente orgullosos a pesar del resultado.