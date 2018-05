Israel gana el Festival de Eurovisión y España acaba en el puesto 23

EFE – Lisboa La representante de Israel, Netta, ganó hoy el festival de Eurovisión 2018 con la canción "Toy" y los españoles, Amaia y Alfred, quedaron en vigésimo tercera posición. Con 520 puntos, Israel logró el triunfo, seguido de Chipre, con 436 puntos, y en tercer lugar Austria, con 342.

Veintiséis países compitieron por el codiciado micrófono de cristal, en una gala en una gala en la que se mezclaron baladas con ritmos frenéticos y en la que un espontáneo protagonizó la anécdota de la noche al saltar al escenario del Altice Arena de Lisboa e interrumpir la actuación del Reino Unido.

Las apuestas previas no se equivocaron, ya que las candidatas chipriota e israelí eran las favoritas de esta edición del certamen, la primera que se celebra en Portugal.

Este es el momento en el que se daba a conocer el triunfo israelí:

The Winner of the 2018 #Eurovision Song Contest is ISRAEL! #ESC2018 #AllAboard pic.twitter.com/Myre7yh3YV