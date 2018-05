Ellas llevan la voz cantante en Eurovisión

b. jorques | valència Las mujeres pisan fuerte en Eurovisión. Las dos canciones favoritas para hacerse con el triunfo mañana en el Altice Arena de Lisboa (Portugal) suenan en voz femenina: «Toy», de Israel, y «Fuego», de Chipre.

El tema de Israel lo defiende la cantante Netta, que ha apostado por un tema pegadizo y de letra con mensaje feminista contra el acoso sexual. Además, la artista es una firme defensora del movimiento #MeToo. «No soy tu juguete, imbécil/Mujer maravillosa, nunca olvides que eres divina y son ellos los que se arrepentirán», dice la canción que se encuentra entre las favoritas de eurofans y casas de apuestas.

Por su parte, la representante chipriota Eleni Foureira, con un tema también discotequero y rodeada en el videoclip oficial solo por mujeres, brilló en las semifinales con su tema «Fuego», que -según las previsiones de los expertos- se situará en los primeros puestos del certamen musical.

Además, no solo las mujeres llevarán la voz cantante musicalmente hablando. Tras las críticas recibidas en la edición de 2017, cuando los presentadores fueron tres hombres, para esta ocasión la organización ha confiado en cuatro mujeres: Daniela Ruah, Catarina Furtado, Filomena Cautela y Silvia Alberto. Esta será la primera vez en la que el festival estará presentado solo por mujeres, una ocasión que promete ser más reivindicativa que nunca.

Mientras tanto, los españoles Amaia y Alfred, hicieron pública recientemente sus «apuestas» sobre quién ganará el festival. Alfred fue el más optimista de la pareja y aseguró que España se impondrá al resto de países mañana. Sin embargo, Amaia descartó que «Tu [su] canción» quede en buen lugar. Ni siquiera la situó como una de las tres primeras. Sus favoritas son Israel, Noruega e Irlanda. Esta quiniela le ha valido no pocas críticas, sobre todo en las redes sociales, donde afean a la cantante navarra y ganadora de «Operación Triunfo» que vaya a «salir a cantar sin pensar en ganar». Otros, sin embargo, aplauden su realismo y «no dejarse llevar por la euforia».

La participación en Eurovisión de los jóvenes -pareja en la vida real- no ha estado exenta de polémicas. Recientemente, el día de Sant Jordi, Alfred regaló a Amaia el libro de Albert Pla España de mierda, un gesto que no fue bien recibido por los más críticos, quienes llegaron a solicitar que la pareja no representara a España en el festival. En más de una ocasión el cantante catalán ha tenido que salir al paso y negar ser independentista.