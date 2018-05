Nueva York se esconde en el centro de València

Héctor Casero | València El 'skyline' más famoso de todo el mundo ha aterrizado en València. Un rincón auténtico de la ciudad de los taxis amarillos y los rascacielos se esconde en el hotel Reina Victoria (C/ Barcas, 4). A sólo unos metros de la plaza del Ayuntamiento, el restaurante The Little Queen se ha transformado en un club de jazz en el que se aglutinan las mejores experiencias neoyorquinas.

Una coctelería de Leyenda

Ivy Mix comenzó su andadura como coctelera en un local que rozaba la clandestinidad sirviendo mezcal de de contrabando. Probó suerte en Brooklyn, donde empezó a hacerse cargo de Leyenda, considerada una de las 10 mejores coctelerías de Brooklyn. Ivy Mix recibió el premio a mejor 'bartender' de América.

Leyenda es un local repleto de exotismo en el corazón de Brooklyn, con carácter desenfadado, perfecto para acudir al terminar una jornada laboral. Ginebra Seagram's, tequila, mezcal, ron, aguardiente... un local que hace honor a su nombre donde tomar un combinado legendario.

Domingo en Brooklyn

Para disfrutar del mejor 'brunch' de Nueva York no tendrás que cruzar el famoso puente que separa Manhattan de Brooklyn. Las mañanas de los sábados y domingos podrás disfrutar de los que, según NY Magazine, son los mejores 'brunch' de la ciudad. Jamie Young, chef y socio del restaurante Sunday in Brooklyn es el encargado de atender personalmente a los valencianos que quieran disfrutar de esta completa experiencia gastronómica que, en esta ocasión, también incluye servicio de cenas de jueves a sábado.

Jamie Young se formó en el que fue el mejor restaurante del mundo en 2017, según World's 50 Best. Alguno de los platos únicos e inolvidables del chef americano que podemos encontrar en la carta destacan la tosta al carbón, el ceviche de lubina o el helado de boletus.

Ludlow Blunt, la 'barber shop' de Beckham

David Beckham, Jared Leto, Oscar Isaac... son sólo algunos de los famosos que acuden a esta barbería genuinamente neoyorquina en la que se han rodado series como 'Broadwalk Empire' y algunas películas de Robert DeNiro.

De jueves a sábado, Remi Melhem y Russel Manley, los dueños de esta 'old style barber shop' ofrecerán sus servicios a aquellos que quieran cambiar de estilo mientras disfrutan de un cóctel. Además, también ofrecen servicio de peluquería femenina.

Jazz en el Hudson

Las mayores leyendas del sonido americano han pasado por el Blue Note, uno de los clubs más emblemáticos. La mejor música del Greenwich Village estará el miércoles 23 en el Reina Victoria. Lucía Rei Trío, que actuará en directo, es una compositora especializada en música moderna y piano latino en el Conservatorio Superior de Madrid y Jazz en Cuba.

Seagram's New York Hotel at One Shot Reina Victoria estará en C/ Barcas, 4 hasta el próximo 27 de mayo.