Estos son los 10 alimentos saciantes y sanos para calmar el apetito entre horas

J. F. En numerosas ocasiones nos ocurre que, sin haber llegado a la hora de comer o de cenar, el estómago comienza a reclamarnos comida y necesitamos calmar la sensación de hambre que nos invade.



Debemos saber qué picotear sin engordar cuando nos entre hambre. SHUTTERSTOCK

Sin embargo, siempre existe el miedo a que ese 'picar entre horas' rompa nuestra dieta sana y facilite el hecho de coger peso. Esto ocurre, la mayoría de las veces, porque no ingerimos los nutrientes adecuados, ya que llevar una dieta saludable no significa tener que pasar hambre.

Aquí te señalamos diez alimentos que te ayudarán a sobrellevar o retrasar esos momentos de apetito que surgen entre comidas y que no romperán el equilibrio de tu dieta:

Frutos secos



Un puñado de frutos secos ayuda mitigar el apetito. SHUTTERTSTOCK

El alto contenido en proteína y fibra hace que alimentos como los pistachos, las almendras o las nueces sean perfectos para acabar con el hambre. Sin embargo, sí es cierto que únicamente debemos comer un puñado diario ya que, de lo contrario, sí puede provocar un aumento de peso.

Legumbres

Alimentos como los garbanzos, las lentejas o las alubias tienen un alto poder nutriente en forma de fibra, proteína o carbohidratos. Es por ello que el proceso de digestión resulta más largo y, por tanto, la sensación de hambre tarda mucho más en aparecer.

Sopa



Al contrario de lo que pueda parecer, la sopa retrasa la aparición del hambre. SHUTTERTSTOCK

Al contrario de lo que pueda parecer, los alimentos líquidos no tienen por qué mantenerse menos tiempo en el estómago. Su alto contenido en agua hace que tenga un efecto saciante.

Huevos cocidos



El huevo, siempre que sea cocido, es un buen complemento en el desayuno. SHUTTERTSTOCK

La clara del huevo es un alimento sano pero que, a su vez, contiene un alto grado de proteína. Bien una tortilla hecha de claras o bien un huevo entero siempre que sea cocido a la hora de desayunar, te ayudará a aguantar mejor hasta la hora de comer.

Avena

Cada vez es más la gente que desayuna avena. Este alimento contiene un alto nivel de fibra y proteína, lo que ayuda a retrasar la sensación de hambre. Si, además, lo combinamos con yogur desnatado o clara de huevo, su poder saciante aumenta.

Patatas cocidas



La patata cocida provoca el retraso de la digestión de nutrientes. SHUTTERTSTOCK

Siempre que las ingiramos cocidas o asadas, para que no engorden, las patatas pueden ayudarnos a paliar el hambre, ya que sus inhibidores de proteasas provocan que los nutrientes se descompongan más lentamente.

Verdura

Si en un momento dado tienes hambre, puedes preparar también una ensalada ligera con todo tipo de verduras que quieras o bien directamente poner a hervir la verdura. Esto te ayudará a calmar el apetito sin aumentar tu peso.

Manzana y aguacate



La manzana, con alto contenido de fibra y agua, es un picoteo sano entre horas. SHUTTERTSTOCK

Se trata de uno de los 'picoteos' más sanos y habituales. Una manzana a media mañana o a la hora de la merienda ayudará, gracias su contenido en fibra y agua, a calmar el hambre sin engordar ni un ápice.

También picar un aguacate o incluirlo en el desayuno resulta positivo al tener un bajo índice glucémico, lo que sacia el hambre. De hecho, se trata de un alimento muy saludable para perder peso.

Agua

No es un alimento, pero debemos tener en cuenta que, en un momento dado, si no tenemos ningún otro producto, beber agua también puede ayudar a mitigar el hambre ya que, en ocasiones, se confunde la sed con el apetito. Beber una botellita de agua, que no esté muy fría, puede mitigar esa sensación de hambre durante un buen rato y 'engaña' al estómago.