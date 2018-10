La mejor hamburguesa se cocina en Port de Sagunt

Ed | València El restaurante Singular & Co de Port de Sagunt se ha alzado vencedor en el I Campeonato de España de Hamburgueserías celebrado este fin de semana en el antiguo cauce del Turia con su hamburguesa Premium denominada 'Singular'.

Singular & Co ha conseguido coronarse como el vencedor gracias a una hamburguesa de 200 gramos de vaca rubia gallega certificada y madurada 45 días con un acompañamiento de queso cheddar inglés, bacon ahumado, cebolla caramelizada, crema camembert y salsa barbacoa casera.

En segundo y tercer puesto ha quedado la hamburguesa de carne de buey Dry Aged Burger de Fitzgerald Burguer Company y La Faraona de Burger Beer, respectivamente.

Tanto el público asistente como el jurado profesional formado por el experto en hamburguesas, Joe Burgerchallenge, el chef del restaurante Pelayo Gastro Trinquet, Pablo Margós, el director creativo de Two Many Chefs, Carlos Medina, el ex concursante de Mastercherf, Toni Carceller, Pablo Ministro del restaurante Contrapunto y The Little Queen, y Miguel Rives CEO Gastroagencia, han coincidido en sus deliberaciones tras probarlas en la cata a ciegas que Singular & Co es la Mejor Hamburguesería de España 2018.

En el I Campeonato de España de Hamburgueserías para demostrar el valor gastronómico de las hamburguesas gourmet, una decena de hamburgueserías de todo el territorio nacional han competido en formato street food para lograr el reconocimiento del jurado y el del público.



El ganador consigue engullir 9 hamburguesas en 30 minutos

El campeonato también ha retado a los asistentes a descubrir cuántas hamburguesas eran capaces de comer en 30 minutos. Un vecino de Valencia ciudad ha demostrado su habilidad de engullir un total de 9 hamburguesas, ganando así el desafío y consiguiendo de premio su propio peso en cerveza.

Más de 50.000 personas han visitado la primera edición de "The Champions Burger". Alrededor de 25.000 hamburguesas se han servido durante los 4 días de esta iniciativa, dando a conocer las últimas tendencias gastronómicas en hamburguesas Premium.