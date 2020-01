'1917' y 'El irlandés', entre las nominadas a los BAFTA

EFE / Londres '1917' y 'El irlandés' están entre las películas nominadas a los premios BAFTA del cine británico, en los que Sam Mendes y Martin Escorsese compiten en la categoría de mejor director, informó este martes la organización.

Las otras cintas que optan al galardón, que se entregará en una ceremonia en el Royal Albert Hall de Londres el 2 de febrero, son 'Joker', 'Once upon a Time... in Hollywood' y 'Parasite'.

Compiten por el premio a mejor actor, entre otros, Leonardo Dicaprio, Adam Driver y Joaquin Phoenix, mientras que entre las nominadas a mejor actriz figuran Jessie Buckley por "Wilde Rose" y Saoirse Ronan por su papel en "Little Women".