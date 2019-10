Meg Ryan, Ben Affleck o Jack Nicholson, entre los afectados por los incendios de California

EP / Madrid El fuego está arrasando gran parte de California, obligando a evacuar a más de 180.000 personas y ciudades enteras, como ha sido el condado de Sonoma, donde se encuentran afectadas más de 12.140 hectáreas. Entre los damnificados destacan algunas caras muy conocidas.

Entre estos vecinos destacan actores de la talla de Zac Efron, Ben Affleck, Jack Nicholson, Meg Ryan, o Denzel Washington, quienes podrían tener que abandonar sus enormes viviendas si el fuego continúa acercándose a la zona.

Entre las personas que han sido desalojadas de su vivienda se encuentra el jugador de la NBA, LeBron James, que ha compartido su periplo a través de sus redes sociales, alertando así a todos sus seguidores de la importancia de los incendios. James tuvo que abandonar su casa y ser realojado junto a su familia en mitad de la noche, huyendo así del fuego.

Man these LA ?? aren't no joke. Had to emergency evacuate my house and I've been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! ??????? — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

Finally found a place to accommodate us! Crazy night man! — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

I ???? for all the families in the area that could be affected by these ???????????????????????? now! Pretty please get to safety ASAP — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

My best wishes as well to the first responders? right now doing what they do best! ???????? — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

James no es el único famoso afectado por las llamas, porque tal y como están alertando los medios internacionales debido a los fuertes viento el viento estaría acercándose a Hollywood Hills, una de las urbanizaciones más lujosas de la famosa ciudad.