Ocho malas experiencias a la hora de rodar una escena de sexo

J. F. Hay veces que los actores se atascan a la hora de un rodaje. Sin duda y, a pesar de que todos lo practican en su vida personal, aquellas escenas relacionadas con el sexo suelen ser las que en más aprietos ponen a sus protagonistas. Y es que reproducirlo ante numerosas cámaras y delante de tanta gente es muy distinto.

Deben hacerlo con un actor o actriz impuesta por el guión, por lo que la vergüenza, el reparo y el miedo a no estar a la altura florecen en el artista. Los actores dicen que, entre ellos, comentan habitualmente lo incómodo que resulta.

Cuando los actores y las actrices suelen contar anécdotas en sus entrevistas, muchas veces hacen referencia a este tipo de escenas. Aquí te contamos algunas de sus revelaciones más 'delicadas':

Jennifer Lawrence

Escena de sexo de Jennifer Lawrence en la película 'Passengers'.

La actriz Jennifer Lawrence ha confesado el secreto con el que logró sobrellevar una escena de sexo junto a Chris Pratt durante el rodaje de 'Passengers'. Para resolverlo, la actriz decidió tirar de un clásico como inhibidor: el alcohol. La actriz afrontó dicha parte del rodaje con la ingesta de vodka. Eso sí, después, asegura, no se acordaba de nada de lo grabado al llegar a su casa.

Kate Winslet

Escena subida de tono de Kate Winslet en 'The reader'

La estadounidense Kate Winslet no se siente muy orgullosa de sus escenas de cama y lo pasa muy mal, no solo rodando, sino a la hora de contarle a su madre después lo que ha hecho ese día en el trabajo. Le ha pasado en varias ocasiones, empezando por el desnudo en 'Titanic' y continuando, por ejemplo, con una escena subida de tono en 'The Reader'. Winslet cree que estos momentos del rodaje tienen "algo de inmoral".

Kristen Stewart

La cuarta entrega de la saga 'Crepúsculo' tuvo escenas realmente duras para Kristen Stewart. La actriz no salió muy satisfecha del resultado en aquella parte del rodaje en el que mantenía junto a Robert Pattinson 'sexo sobrehumano'. La joven asegura que "fue horrible y un desastre" ya que no sabían cómo afrontarlo, pues el guión pedía algo "sobrehumano y trascendente". Sin embargo, acabó siendo "agónico".

Ruper Grint

Momento del rodaje del beso entre los actores de Harry Potter.

En el caso de Ruper Grint era un simple beso en el filme 'Harry Potter y las reliquias de la muerte'. Pero se dio la circunstancia de que tenía que dárselo a Emma Watson, a la que conocía desde que tenía 9 años, lo cual provocó que se le hiciera algo "raro", y es que ambos actores son "como hermanos".

Allison Janney

Después de 30 años trabajando en el cine y la televisión, Allison Janney ha vivido situaciones de todo tipo. Sin embargo, una de los peores momentos le ocurrió practicando una escena de sexo con Michael Lerner en la película 'La vida en tiempos de guerra'. "Debíamos mantener sexo contra una pared y la rociaron con líquido para que pareciera que estábamos sudando, pero éste cayó también al suelo, lo que provocó que Michael resbalara y acabara en el suelo", explicó Janney.

Robbert Pattinson

Pattinson, con Julian Moore en la película 'Maps to the stars'.

El compañero de escena de Kristen Stewart en 'Crepúsculo' tuvo su propia mala experiencia en el filme 'Maps to the stars', que rodó junto a Julianne Moore. El actor asegura que, al ver a todos los cámaras y al resto del rodaje delante, se sintió mal y comenzó a sudar. "Intentaba que no cayera ninguna gota en su espalda", contó. Pero Moore se dio cuenta: ¿Te ha dado un ataque de pánico?, le preguntó. Pattinson sostiene que resultó un momento muy incómodo.

Dakota Johnson

No podía falta una anécdota relaciomnada con el sexo en '50 sombras de Grey'. Según relata la protagonista, Dakota Johnson, en una de las escenas acabó con el cuello muy dolorido debido a que Jamie Dornan debía tirarla sobre la cama. La escena hubo de grabarse repetidas veces, golpeando su cabeza contra el colchón en cada ocasión y provocando el consecuente dolor. "No podía mover el cuello al terminar" aseguró la actriz en una entrevista.

Natalie Portman

Natalie Portam, en escenas 'calientes' de 'Sin compromiso'.

La actriz Natalie Portman dice ser "muy inmadura", lo que, según reconoce, le hace sentirse "aún más ridícula en la escenas de sexo". Así le ocurrió en la película 'Sin compromiso', donde debido a la vergüenza que le producía, en el fulgor de la escena se ponía a hablar con el actor sobre otras cosas como "¿qué vas a hacer este fin de semana?". Cuestiones inocentes que le llevaran a la dirección contraria de lo que realmente estaba haciendo.