Oscars 2019: ¿Cómo ver en Netflix y otras plataformas las películas candidatas?

ÁNGELA DE LA TORRE Nuestro modo de ver películas y series ha cambiado considerablemente en los últimos años. Es innegable que cada vez consumimos más información audiovisual desde el sofá y las plataformas como Netflix tienen gran parte de la culpa.

A tan solo días de la celebración de los Oscars 2019, una gala en que se reunirán los actores y actrices más relevantes del panorama actual, conviene saber cuáles de las películas, cortos y documentales nominados podemos ver desde casa:

En Netflix

El largometraje de Alfonso Cuarón, 'Roma', está disponible en Netflix, y también lo está la película de humor negro 'La balada de Buster Scruggs'. El cortometraje de 'Madre' y el documental 'End game' pueden verse aquí.

En Movistar

Es Movistar la que más películas nominadas a los Oscar tiene. La entrañable película de animación 'Isla de perros', de Wes Anderson está disponible en esta plataforma. También puedes ver 'Of fathers and sons' O 'Madre' (esta última, también en Netflix), aparte de la taquillera 'Black Panther', 'Ready Player One' o 'Un lugar tranquilo'.

En Filmin

La plataforma de cine de autor Filmin solo ofrece tres opciones: 'Of fathers and sons', 'Cold War' y 'Madre', que comparte con Netflix y Movistar.

Para alquilar

'Ha nacido una estrella' no puede encontrarse en plataformas de 'streaming', pero sí de alquiler. La tienes por 4.99 euros en Apple Store y por 5.99 en Google Play. 'Cold war' puede alquilarse en Rakuten o Google Play por 2.99. 'Isla de perros' y 'El reverendo' están disponibles para alquiler en Apple Store, Microsoft y Google Play.