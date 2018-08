Asia Argento niega haber tenido relaciones sexuales con Jimmy Bennett

AFP / Roma La actriz italiana Asia Argento desmintió haber mantenido "relaciones sexuales" con el actor Jimmy Bennett cuando era menor, anunció en un comunicado divulgado este martes a la prensa y confirmado por su agente a la AFP.

"Desmiento y rechazo el contenido del artículo publicado en el New York Times que circula en varios medios internacionales (...) Jamás he tenido relaciones sexuales con Bennett", declaró la actriz, de 42 años, quien reconoció haberle dado dinero al joven pero no por una relación sexual.