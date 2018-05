Qué hacer en València este fin de semana

T. García | València El fin de semana es el momento idóneo para aprovechar al máximo el tiempo libre. ¿Estás pensando que hacer en València? Toma nota de los planes que te proponemos y disfruta de los días de descanso. Además de ir al cine, pasar un rato con amigos o quedar con la familia, te proponemos una serie de ideas para aprovechar al máximo el fin de semana.

Fira de les Comarques

València Turisme lleva a la Plaza de Toros una nueva edición de la Fira de les Comarques, en el que 47 municipios y 12 mancomunidades ofrecerán sus propuestas para el turismo autóctono, litoral como interior. A lo largo de las tres jornadas, además de las exposiciones, habrá actuaciones en directo, 'showcooking' y todo tipo de experiencias, además de poder adquirir y probar productos como vinos, cerveza y gastronomía variada.

Sole Gimenez en concierto

La voz de Sole Giménez y la Orquesta de València tomarán esta tarde a partir de las 20 horas el Palau de la Música de València. Interpretará temas populares que se han convertido en clásicos con el hilo conductor de que todos los temas están compuestos por mujeres.

Ruta del Vermut por València

¿Te apetece un vermut? Quedar para tomar un vermut cuenta con una arraigada tradición en València. Esta bebida, ideal como acompañamiento del almuerzo o de una jornada de tapeo, está elaborada con base de vino macerado en hierbas además de distintos componentes que varían según el proceso de elaboración y otorgan un sabor más dulce -propio del rojo- o más seco y amargo -asociado al blanco- a la bebida. En Levante-EMV hemos elaborado una ruta por los mejores locales de la ciudad donde disfrutar de un trago a cualquier hora del día. ¡Toma nota!

Oktoberfest

Despide la Oktoberfest (este viernes 5 de mayo) con la fiesta vikinga. Allí se podrán degustar los productos más típicos de la gastronomía alemana: salchichas de frankfurt, codillo de cerdo, costillas a la brasa, queso emmental al estilo bávaro, ensaladas, exquisitos postres y tartas, y por supuesto, toda la variedad de cerveza alemana con sus diferentes orígenes: cerveza rubia, de trigo, tostada, cerveza negra, turbia y sin alcohol.

Feria de abril en València

Valencia despide este domingo 6 de mayo, la XXV Gran Feria Andaluza de Valencia. Como en anteriores ocasiones está ubicada en el antiguo cauce del río Turia entre el Puente de la Exposición y el Puente de las Flores. La cita que organiza la Federación de Entidades Culturales Andaluzas de la Comunidad Valenciana, reúne cada año a miles de personas de todos los rincones. Aprovecha la ocasión y disfruta de las actividades programadas que hay este fin de semana. Consulta las actuaciones y representaciones ecuestres.

Exposiciones

Descubre algunas de las muestras más interesantes de los museos de la ciudad.

'Joan Miró. Orden y desorden'. En el IVAM. Sin duda, una de las exposiciones más esperadas y que más expectativas ha levantado en lo que va de año. El visitante del IVAM puede además completar su estancia con las exposiciones 'Las constelaciones de Julio González', 'La eclosión de la abstracción' o 'Caso de estudio: Ródchenko'.

'Ignacio Zuloaga. Carácter y emoción'. En la Fundación Bancaja. La primera exposición monográfica del pintor vasco, uno de los artistas clave en el cambio del siglo XIX al XX europeo, llega a València. El edificio de la Fundación Bancaja acoge también la muestra 'Espais d'art', que explora el universo creativo de cerca de 40 artistas vinculados a la Comunitat Valenciana y nacidos a lo largo de las décadas de los años 60, 70 y 80.

Okuda San Miguel. 'The multicoloured equilibrium between Animals and Humans'. Es la muestra más colorida de la ciudad y en la que los visitantes de todas las edades se hacen selfis con las llamativas obras del artista.

'Cómics y tebeos en el MuVIM'. La exposición se enmarca dentro del ciclo del MuVIM Cómic ON y está formada por dos exposiciones que analizan una, el auge del cómic norteamericano y la otra, su influencia en el cómic de España. En la Sala de Alfons Roig, la muestra «La eclosión de los clásicos» aborda el impacto que tuvieron aquellos personajes creados en la prensa norteamericana a lo largo de la primera mitad del siglo XX. En el Hall del Museo se expondrá «El inicio del cómic en la Península», una muestra que hace hincapié en la influencia de estos en España.

'El enigma del Vaso. Obra maestra del arte ibérico'. En el Museu de Prehistòria de València. En 1934 se halló el Vaso de los Guerreros, fragmentado y parcialmente quemado, en un depósito votivo del Tossal de Sant Miquel de Llíria.

'El juego del color'. En el Centre Cultural La Nau de la Universitat. Rafael Armengol muestra en el claustro de La Nau el tratamiento que hace del color.

La exposición 'Sorolla y la espiritualidad', que reúne seis obras de temática religiosa pintadas por el artista se podrá visitar en el edifico Bancaja hasta el 2 de septiembre. Visita la galería fotográfica de la exposición.

Conciertos, exposiciones, espectáculos, musicales

Conoce la agenda cultural de la ciudad y disfruta de los conciertos, espectáculos, exposiciones y actividades infantiles que hay programadas para este fin de semana.

Carreras populares que hay este fin de semana

Este domingo, 6 de mayo se celebra la sexta edición de la Carrera Solidaria de la Cruz Roja. La capital del Túria conmemora el día de la madre con una prueba de carácter familiar, abierta a todos y sobre todo, que persigue un objetivo 100% solidario: recaudar fondos para los importantes proyectos que Cruz Roja València lleva a cabo para luchar contra la pobreza infantil y ayudar a niños y jóvenes en riesgo de exclusión social.