Qué hacer en València este puente de mayo

T. García | València ¿Estás pensando que hacer en València? El fin de semana se convierte en el momento idóneo para aprovechar al máximo el tiempo libre. Te proponemos algunos planes para hacer en València como disfrutar de la gastronomía, visitar los museos y exposiciones de la ciudad, conciertos, exposiciones. La ciudad ofrece un amplio abanico de posiblidades. Aquí, algunas de nuestras propuestas.

La Feria de Abril

Valencia acoge del 28 de abril al domingo 6 de mayo, la XXV Gran Feria Andaluza de Valencia. Como en anteriores ocasiones estará ubicada en el antiguo cauce del río Turia entre el Puente de la Exposición y el Puente de las Flores. ¡Consulta el programa!

La Holi Life

Por sexta vez llega a Valencia una de las carreras más divertidas y diferentes del año, la Holi Life (en ediciones anteriores conocida como Holi Run). Una carrera de 5 kilómetros sin tiempo, donde miles de participantes son rociados de pies a cabeza con diferentes polvos de colores a cada kilómetro. ¿Te apuntas?

October Fest Olé

El C.C Gran Turia volverá a acoger la fiesta cervecera en la carpa instalada en el parking exterior. ¿Quieres degustar los productos más típicos de la gastronomía alemana?

Exposiciones

Descubre algunas de las muestras más interesantes de los museos de la ciudad.

'Joan Miró. Orden y desorden'. En el IVAM. Sin duda, una de las exposiciones más esperadas y que más expectativas ha levantado en lo que va de año. El visitante del IVAM puede además completar su estancia con las exposiciones 'Las constelaciones de Julio González', 'La eclosión de la abstracción' o 'Caso de estudio: Ródchenko'.

'Ignacio Zuloaga. Carácter y emoción'. En la Fundación Bancaja. La primera exposición monográfica del pintor vasco, uno de los artistas clave en el cambio del siglo XIX al XX europeo, llega a València. El edificio de la Fundación Bancaja acoge también la muestra 'Espais d'art', que explora el universo creativo de cerca de 40 artistas vinculados a la Comunitat Valenciana y nacidos a lo largo de las décadas de los años 60, 70 y 80.

Okuda San Miguel. 'The multicoloured equilibrium between Animals and Humans'. Es la muestra más colorida de la ciudad y en la que los visitantes de todas las edades se hacen selfis con las llamativas obras del artista.

'Cómics y tebeos en el MuVIM'. La exposición se enmarca dentro del ciclo del MuVIM Cómic ON y está formada por dos exposiciones que analizan una, el auge del cómic norteamericano y la otra, su influencia en el cómic de España. En la Sala de Alfons Roig, la muestra «La eclosión de los clásicos» aborda el impacto que tuvieron aquellos personajes creados en la prensa norteamericana a lo largo de la primera mitad del siglo XX. En el Hall del Museo se expondrá «El inicio del cómic en la Península», una muestra que hace hincapié en la influencia de estos en España.

'El enigma del Vaso. Obra maestra del arte ibérico'. En el Museu de Prehistòria de València. En 1934 se halló el Vaso de los Guerreros, fragmentado y parâ€?cialmente quemado, en un depósito votivo del Tossal de Sant Miquel de Llíria.

'El juego del color'. En el Centre Cultural La Nau de la Universitat. Rafael Armengol muestra en el claustro de La Nau el tratamiento que hace del color.

Conciertos, exposiciones, espectáculos, musicales

Conoce la agenda cultural de la ciudad y disfruta de los conciertos, espectáculos, exposiciones y actividades infantiles que hay programadas para este fin de semana.

Feria de la Primavera

El parque de Viveros acoge durante este fin de semana la Feria de Primavera, una actividad lúdica, abierta y participativa, orientada a favorecer la convivencia de quienes la visitan en un entorno festivo y familiar.

Mercado de flores flotante en la Marina

La primavera arranca en la Marina de Valencia con un gran mercado de flores flotante y propuestas de ocio para toda la familia. Desde el 27 de abril hasta el 1 de mayo, los cinco días del Puente de Mayo, el recinto portuario se llenará de flores y música en directo para celebrar la llegada del buen tiempo.

Ruta arqueológica

La ruta Camins de Dinosaures es una propuesta para recorrer la Comunitat Valenciana conociendo su amplio y variado patrimonio paleontológico. Una treintena de recursos dedicados a la paleontología se reparten por todo el territorio valenciano. ¿Quieres descubrir el apasionante mundo de los dinosaurios?

Ruta por Llíria- Edeta

Llíria, capital de la comarca del Camp de Túria, posee unos paisajes en los que conviven zonas abruptas, correspondientes a las primeras estribaciones de la Sierra Calderona y suaves llanuras que ocupan la margen izquierda de la ribera del Turia.