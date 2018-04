Qué hacer este fin de semana en València

T. García | València ¿Estás pensando que hacer en València? El fin de semana se convierte en el momento idóneo para aprovechar al máximo el tiempo libre. Te proponemos algunos planes para hacer en València como disfrutar de la gastronomía, visitar los museos y exposiciones de la ciudad, conciertos, exposiciones. La ciudad ofrece un amplio abanico de posiblidades. Aquí, algunas de nuestras propuestas.

La Ciudad de los Payasos llega al cauce del río

Este fin de semana llega a Valencia un macroevento con atracciones, juegos, música, espectáculos circenses, talleres de cocina y la fiesta de las pompas en la Ciudad de los Payasos. Conoce el programa y las actividades que hay previstas para este domingo.

¿Ya has reservado?

Cuina Oberta abre el plazo para que los valencianos reserven cubiertos para disfrutar de menús gourmet desde 20 euros en su XVIII edición, que arrancó el pasado jueves, 19 de abril, y se prolongará durante diez días, con un total de 59 restaurantes adheridos. Consulta el listado de restaurantes que participan.

Exposiciones

Descubre algunas de las muestras más interesantes de los museos de la ciudad.

'Joan Miró. Orden y desorden'. En el IVAM. Sin duda, una de las exposiciones más esperadas y que más expectativas ha levantado en lo que va de año. El visitante del IVAM puede además completar su estancia con las exposiciones 'Las constelaciones de Julio González', 'La eclosión de la abstracción' o 'Caso de estudio: Ródchenko'.

'Ignacio Zuloaga. Carácter y emoción'. En la Fundación Bancaja. La primera exposición monográfica del pintor vasco, uno de los artistas clave en el cambio del siglo XIX al XX europeo, llega a València. El edificio de la Fundación Bancaja acoge también la muestra 'Espais d'art', que explora el universo creativo de cerca de 40 artistas vinculados a la Comunitat Valenciana y nacidos a lo largo de las décadas de los años 60, 70 y 80.

Okuda San Miguel. 'The multicoloured equilibrium between Animals and Humans'. Es la muestra más colorida de la ciudad y en la que los visitantes de todas las edades se hacen selfis con las llamativas obras del artista.

'Cómics y tebeos en el MuVIM'. La exposición se enmarca dentro del ciclo del MuVIM Cómic ON y está formada por dos exposiciones que analizan una, el auge del cómic norteamericano y la otra, su influencia en el cómic de España. En la Sala de Alfons Roig, la muestra «La eclosión de los clásicos» aborda el impacto que tuvieron aquellos personajes creados en la prensa norteamericana a lo largo de la primera mitad del siglo XX. En el Hall del Museo se expondrá «El inicio del cómic en la Península», una muestra que hace hincapié en la influencia de estos en España.

'El enigma del Vaso. Obra maestra del arte ibérico'. En el Museu de Prehistòria de València. En 1934 se halló el Vaso de los Guerreros, fragmentado y parcialmente quemado, en un depósito votivo del Tossal de Sant Miquel de Llíria.

'El juego del color'. En el Centre Cultural La Nau de la Universitat. Rafael Armengol muestra en el claustro de La Nau el tratamiento que hace del color.

Fiesta Moros y Cristianos de Alcoi

Alcoi celebra este fin de sema a una de sus fiestas más populares, la entrada de Moros y Cristianos. Del 21 al 24 de abril la localidad alicantina rememora en sus calles el pasado medieval con las batallas entre moros y cristianos que se produjeron durante el siglo XIII. ¡Conoce el programa completo!

Concierto de Luz Casal

La artista gallega presentará en concierto el próximo sábado 21 de abril a las 21.30, en el Palau de les Arts Reina Sofía su último disco ´Qué corra el aire´

Conciertos, exposiciones, espectáculos, musicales

Conoce la agenda cultural de la ciudad y disfruta de los conciertos, espectáculos, exposiciones y actividades infantiles que hay programadas para este fin de semana.

Feria del vehículo Selección Ocasión

Feria del Vehículo Selección Ocasión arrancó esta semana en Feria València con la participación de 42 concesionarios y distribuidores, que representan 26 marcas, en un certamen que espera la visita de 10.000 personas. Estos son los chollos en el Salón del Vehículo de Ocasión.