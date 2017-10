Netflix cancela 'House of Cards' tras las acusaciones de abuso sexual a Kevin Spacey

EP / Madrid

Netflix ha cancelado House of Cards, una de sus series de cabecera,

El anuncio del fin de la ficción política se ha producido un día después de que Anthony Rapp acusara al actor que da vida a Frank Underwood de abusar de él cuando tenía 14 años.

"En respuesta a las revelaciones de anoche, los ejecutivos de Netflix y Media Rights Capital han llegado a Baltimore esta tarde para encontrarse con el equipo y asegurar que ellos se siguen sintiendo seguros y apoyados", afirman las dos compañías responsables del drama político. "Como estaba previamente establecido, Kevin Spacey no está trabajando en el set de rodaje en estos momentos", añaden los responsables de la serie que dicen estar "profundamente preocupados" tras las acusaciones que recaen sobre Spacey. En todo caso, la versión oficial de Netflix es que su plan ya era terminar la serie tras la sexta temporada.

De esta forma, la sexta temporada de 'House of Cards', cuyo rodaje fue interrumpido hace unas semanas debido a un tiroteo en Maryland, será el final de la serie, después de cinco años.

El pasado mes de mayo llegó a la pequeña pantalla la quinta entrega episódica de la ficción, en la que el despiadado presidente al que da vida Spacey hacía todo lo posible por mantener su puesto en la Casa Blanca con el apoyo fiel de su esposa, interpretada por Robin Wright. Spacey ha perdido perdón al protagonista de Star Trek Discovery, aunque ha reconocido que "no recuerda el encuentro" que ha relatado Rapp a Buzz Feed, según el cual el actor de American Beauty trató de mantener relaciones sexuales con él durante una fiesta en 1986, cuando Spacey tenía 26 años y Rapp no había llegado a la mayoría de edad. A raíz de las acusaciones, Spacey confirmó su homosexualidad, lo cual no ha sido visto con buenos ojos por La Alianza Gay y Lésbica contra la difamación (GLAAD), que consideran que el actor ha revelado su orientación sexual para "desviar las acusaciones de agresión sexual".