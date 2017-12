Cinco miniseries para maratonear durante el puente

Jessica Biel, protagonista de 'The Sinner'

José Antonio Martínez Perallón

Lasa lo largo de este 2017. Durante los primeros meses del año, hemos tenido grandes títulos como Taboo y Big Little Lies, cuyo éxito ha rebasado las expectativas de la HBO. De esta manera, títulos que inicialmente iban a contar una historia cerrada, tendrán continuidad en una segunda temporada.

Durante los últimos meses del año, las plataformas on line han estrenado una nueva hornada de miniseries muy potentes y que conviene tener en cuenta en el largo puente que se inicia esta semana (sobre todo si salen días muy fríos en los que no apetece salir de casa y uno opta quedarse en casa devorando un capítulo tras otro). Algunas de estas miniseries también podrían continuar.

5) The Sinner: Una mujer asesina repentinamente a un desconocido mientras pasaba un tranquilo día en la playa con su familia. El arma utilizada es el cuchillo que estaba usando momentos antes para pelarle la fruta a su hijo. Arranca así un adictivo thriller en el que la pregunta no es quién es el asesino, porque se sabe de sobra, sino cuáles fueron las causas del inexplicable crimen. La serie está hecha para el lucimiento de su protagonista, Jessica Biel, que es la productora y que ya estaba harta de que le ofrecieran sólo papeles secundarios y sin apenas interés.

Refuerza el reparto Bill Pullman como el policía que no quiere una condena fácil para la acusada y se empeña en descubrir la verdad. El problema que tiene la trama es que, al final, no todo es como nos insinuaron al principio y detrás del homicidio subyace una infancia traumática y un pasado algo turbio de la acusada. El éxito de la miniserie ya ha encendido la señal del dólar en la cara de los ejecutivos, que ya piensan cómo deberían continuarla. La historia queda cerrada y bien cerrada al final, por lo que una de las opciones que se barajan es adaptar otra novela de la misma escritora en la que se basa The Sinner, Petra Hammesfahr. ¿Serie antología a lo American Horror Story o nuevas intrigas para los mismos personajes?

4) Relik: No estamos ante la típica serie policiaca sobre asesinos en serie y ya el título debe dar alguna pista de por dónde van los tiros. Rellik es Killer (asesino) escrito al revés. Porque así está contada la historia. Hacia atrás. La serie arranca con el momento de la captura del supuesto culpable y la trama va dando saltos hacia atrás en el tiempo para explicar por qué ocurrrió lo que acabamos de ver. La serie exige un poco de esfuerzo al espectador para poner en su sitio todas las piezas del puzzle. Escenas y tramas que no tenían aparentemente ningún sentido, pasan a tenerlo cuando vemos de dónde vienen.

A pesar de conocer el final de la historia, nos encontramos con giros sorprendentes en la trama. La historia gira en torno a la investigación por parte de la policía británica de un asesino en serie que ataca con ácido a sus víctimas y después somete el cadáver a atrocidades varias. El protagonista es un inspector de homicidios (Richard Dorner, actor que en Juego de Tronos interpreta a Beric Dondarrion) con la cara deforme tras haber sobrevivido a un ataque del asesino. Producen la serie para la BBC los hermanos Harry y Jack Williams, responsables de The Missing. En España, está disponible en HBO.

3) Liar: Otra serie de los hermanos Williams (sí, sí, los de Rellik) que han acabado compitiendo por las audiencias contra sí mismos en este otro thriller del canal británico ITV. Una profesora de instituto algo inestable mentalmente acusa a un modélico cirujano de haberla violado tras una cita. Ambos acaban obsesionados por encontrar pruebas a su favor cuando la historia acaba en las redes sociales, con la gente posicionándose a favor de uno u otro.

El espectador no sabe hasta el final quién de los dos dice la verdad, por lo que esclarecer quién de los dos miente se convierte en un ejercicio muy adictivo. La protagonista está interpretada por Joanne Froggatt, una de las protagonistas de Downton Abbey y cuyo personaje también sufrió otra agresión sexual. Él está encarnado por Ioan Gruffud. Sería perfecto que la historia hubiera quedado finiquitada, pero el éxito de la serie ha llevado a la ITV a renovarla para una segunda temporada. En España, en HBO.

2) Godless: El western feminista de Netflix y que protagoniza otra ex de Downton Abbey, Michelle Dockery. Un pueblo perdido en el Salvaje Oeste en el que todos los hombres murieron recientemente tras un trágico accidente en una mina tiene que hacer frente al ataque de un grupo de bandidos. Allí sólo viven mujeres, ancianos y niños y son ellas las que deben sacar las castañas del fuego. Este pueblo se pone en la diana de los forajidos después de que una de las viudas acoja a un renegado de la banda y le cure en su casa cuando llega herido. Es una historia en la que los protagonistas pasan a ser quienes siempre eran los secundarios en las clásicas películas del oeste y que bebe sin disimulo de títulos como Sin Perdón.

El papel de villano recae en Jeff Daniels, mientras que al otro lado tiene como uno de sus rivales a Sam Waterson, el que fuera su compañero de reparto en The Newsroom. La gran pega de esta serie es que la mayoría de sus ocho episodios tienen más de una hora de duración, aunque a veces ese tiempo se usa para crear una atmósfera que pretende dar una perspectiva más ligera y tranquila del Salvaje Oeste.

1) Alias Grace: Si una de las series del año ha sido The Handmaid's Tale (El Cuento de la Criada), lo mejor para subirse al carro del éxito es coger otro de los libros de su creadora y llevarlo a la pantalla. La pluma de Margaret Atwood no nos lleva esta vez a un futuro distópico sino al pasado, concretamente a la primera mitad del siglo XIX. Un mundo donde las mujeres están tan oprimidas y sufren los mismos abusos que en la serie protagonizada por Elisabeth Moss.

La serie se inspira en un caso real, en el que una joven sirvienta de origen irlandés y otro de los empleados mataron al ama de llaves y al señor de la casa donde trabajaban. La trama arranca cuando Grace (Sarah Gadon, la estrella femenina de otra miniserie del año pasado, 11.22.63) lleva ya varios años en prisión y un psicólogo (llamados entonces alienistas) recibe la tarea de entrevistarse con ella para ver si está lista para quedar en libertad y reintegrarse a la sociedad. A través de flashbacks vamos conociendo las miserias y penurias de Grace. Pero se trata de un relato en el que la fuente no siempre dice la verdad y sólo trata de ofrecer a su interlocutor aquello que quiere escuchar. Al fin y al cabo, es el terapeuta el que debe decidir si la apariencia de Grace esconde a un ángel o a un demonio. En España, en Netflix.